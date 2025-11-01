Kapusparádé után a Győr nyerte a hibátlanok csatáját a BL-ben + videó

A Győri Audi ETO KC-nek továbbra is hibátlan mérlege volt a Bajnokok Ligájában. A címvédő az első öt mérkőzését egyaránt megnyerte, az előző fordulóban a DVSC-Schaeffler elleni magyar házirangadót vette sikerrel Per Johansson együttese. A két magyarral felálló Metz szintén makulátlan eredménysorral érkezett Győrbe, ahol a francia gárdában Albek Anna és Vámos Petra is pályára lépett.

Továbbra is hibátlan a Győri Audi ETO KC a Bajnokok Ligájában (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Sako-parádé, teljes kilátástalanság a Metznél

Az ETO szerezte a mérkőzés első gólját, amire két találattal válaszolt a Metz. Ezt követően három góllal lépett el a Győr, köszönhetően annak is, hogy Sako korán elkapta a fonalat (5-2). A franciák hetest is hibáztak, nagyon megrekedtek, a teljes tanácstalanság látszott rajtuk.

Ami nem is csoda, ugyanis Sako már 11 védésnél járt a 20. percben, mindössze négy gólt kapott. A győriek nagyon jól kihasználták a vendégeknél kialakult krízist, 10-4-re léptek el. A 22. percben már a második idejét volt kénytelen kikérni a Metz. A francia együttes tíz perc gólcsend után talált be ismét. A 2-1-es vezetés megszerzése után 19 perc alatt mindössze kétszer zörgették meg a hálót a vendégek.

A folytatásban négy gólra zárkózott a Metz. Azonban 12-8 után ismét Sako és a Győri ETO percei következtek: a francia hálóőr egészen elképesztő teljesítménnyel (17 védés, 68 százalékos védési hatékonyság) zárta az első félidőt, csapata pedig egy négygólos sorozatot dobva 16-8-ra vezetett. Almeida de Paula volt a legeredményesebb győri.

Győri siker a Metz ellen a hibátlanok BL-csatáján

A szüntet utáni első két támadása közben eladta a labdát a Metz, nem úgy tűnt, hogy sikerült összekapni az együttest a szünetben. Fodor Csenge nyitotta a gólgyártást. Majd 18-9-es állásnál olyan történt, amire még nem volt példa: háromgólos sorozatot produkált a Metz. Ennek ellenére továbbra is magabiztos volt a győriek előnye, nem is látszott semmiféle pánik az arcokon.

Sako folytatta a parádéját: bemutatta huszadik védését is. A Győr vezetése 6-7 gól körül állandósult, azonban egyre több volt a hiba a hazai oldalon, érthető módon nem is volt teljesen elégedett Per Johansson, aki a félidő felénél, 22-16-os állásnál kért időt.