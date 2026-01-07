Menczer: Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába

„Nem fogadjuk el a brüsszeli döntéseket, nem hadigazdaságot akarunk, hanem békegazdaságot. A hadigazdaság azt jelenti, hogy elveszik a magyarok pénzét – lásd tiszás megszorítócsomag – és elküldik Ukrajnába. A békegazdaság azt jelenti, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál marad. Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába, és nem veszünk részt a hadikölcsönben sem” – írta szerda reggeli Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója aláhúzta: a brüsszeli hibás döntések ellenére is teljesítik, amit vállaltak.

Menczer Tamás Fotó: Kovács Attila / MTI

„Mondhatnánk, hogy háború van, szankciók vannak, nincs pénz semmire, legfeljebb megszorításokra lehet számítani. Sok európai ország ezt teszi. De ez nem a magyar út.

A magyar út egészen más: családi adókedvezmény duplázás, édesanyák adómentessége, 13. és 14. havi nyugdíj, hathavi fegyverpénz, a tanárok bérének emelése”.

„Hogy tudjuk mindezt megcsinálni?” – tette fel a kérdést a kormánypárti politikus. Menczer Tamás hangsúlyozta: Magyarország 2010-ben más útra lépett, mint a számos európai ország. Hozzátette: nekünk, magyaroknak van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, amelyben egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben. És van egy családalapú társadalmi rendszerünk. „Ez a kulcs. És ez a jövő” – szögezte le a kommunikációs igazgató.

Ahogyan azt korábban a Magyar Nemzet megírta: Orbán Viktor a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén tartott beszédében az ukrajnai helyzettel kapcsolatban kijelentette, hogy minden,

a fővárost vezető párt megszavazta az Európai Parlamentben a háborúpárti javaslatokat.

– Budapest nem juthat ebek harmincadjára, Magyarország nem keveredhet háborúba – hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormányfő emlékeztetett, hogy a 2022-es választásokon csaknem négyszázezer ember szavazott a Fidesz–KDNP pártszövetségre a fővárosban.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor leszögezte: a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik. Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra – mondta el beszédében a miniszterelnök.