Menczer TamásBrüsszelOrbán Viktor

Menczer: Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába

A brüsszeli hibás döntések ellenére is teljesíti a kormány a vállalásait. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt is megerősítette: a magyarok pénzét nem küldik Ukrajnába, Magyarország más utat választott.

Forrás: Facebook2026. 01. 07. 8:51
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI
„Nem fogadjuk el a brüsszeli döntéseket, nem hadigazdaságot akarunk, hanem békegazdaságot. A hadigazdaság azt jelenti, hogy elveszik a magyarok pénzét – lásd tiszás megszorítócsomag – és elküldik Ukrajnába. A békegazdaság azt jelenti, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál marad. Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába, és nem veszünk részt a hadikölcsönben sem” – írta szerda reggeli Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója aláhúzta: a brüsszeli hibás döntések ellenére is teljesítik, amit vállaltak. 

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás Fotó: Kovács Attila / MTI

„Mondhatnánk, hogy háború van, szankciók vannak, nincs pénz semmire, legfeljebb megszorításokra lehet számítani. Sok európai ország ezt teszi. De ez nem a magyar út. 

A magyar út egészen más: családi adókedvezmény duplázás, édesanyák adómentessége, 13. és 14. havi nyugdíj, hathavi fegyverpénz, a tanárok bérének emelése”. 

„Hogy tudjuk mindezt megcsinálni?” – tette fel a kérdést a kormánypárti politikus. Menczer Tamás hangsúlyozta: Magyarország 2010-ben más útra lépett, mint a számos európai ország. Hozzátette: nekünk, magyaroknak van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, amelyben egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben. És van egy családalapú társadalmi rendszerünk. „Ez a kulcs. És ez a jövő” – szögezte le a kommunikációs igazgató.

Ahogyan azt korábban a Magyar Nemzet megírta: Orbán Viktor a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén tartott beszédében az ukrajnai helyzettel kapcsolatban kijelentette, hogy minden,

 a fővárost vezető párt megszavazta az Európai Parlamentben a háborúpárti javaslatokat. 

– Budapest nem juthat ebek harmincadjára, Magyarország nem keveredhet háborúba – hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormányfő emlékeztetett, hogy a 2022-es választásokon csaknem négyszázezer ember szavazott a Fidesz–KDNP pártszövetségre a fővárosban.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor leszögezte: a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik. Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra – mondta el beszédében a miniszterelnök.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

