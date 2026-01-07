ukrajnatámogatásbudapesttisza pártmagyar péterfidesz

Háborúpárti koalíció vezeti a fővárost

A budapestiek számíthatnak arra, hogy a baloldali párokkal ellentétben a kormánypártok nem árulják el őket, emelte ki a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén a kormányfő.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 7:08
MTI Bodnár Boglárka
A kormányfő a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén tartott beszédében az ukrajnai helyzettel kapcsolatban kijelentette: minden, a fővárost vezető párt megszavazta az Európai Parlamentben a háborúpárti javaslatokat. 

Orbán Viktor Fidesz kampány
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök figyelmeztetett:

Budapest nem válhat ebek harmincadjává, Magyarország nem keveredhet háborúba.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a 2022-es választásokon csaknem négyszázezer ember szavazott a Fidesz–KDNP pártszövetségre a fővárosban. 

Orbán Viktor leszögezte: a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik. 

Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra

– mondta el beszédében a miniszterelnök. 

Mint ismert, miközben Magyar Péter azt állítja, hogy pártja nem támogatna olyan döntéseket, amelyek a háború eszkalációjához vezethetnek, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői április elején olyan brüsszeli költségvetési stratégiát szavaztak meg, amely Ukrajna feltétel nélküli támogatását és a Kijevnek nyújtandó pénzügyi segítség növelését is rögzíti.

Orbán Balázs, a miniszterelnök főtanácsadója nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy 2025. április 2-án a Tisza Párt valamennyi európai parlamenti képviselője – Magyar Péter kivételével, aki nem vett részt a szavazáson – igennel voksolt arra a költségvetési stratégiára, amely többek között kimondja, hogy:

  • Európa folytatni fogja Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli támogatását;
  • hangsúlyozza Ukrajna súlyos és azonnali  pénzügyi és védelmi szükségleteit;
  • felszólítja az EU-t az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások növelésére;
  • támogatja a lefoglalt orosz vagyon kamatainak felhasználását Ukrajna újjáépítésére és EU-csatlakozásának elősegítésére;
  • felhívja a figyelmet az orosz háborús bűnösök felelősségre vonásának fontosságára.

 

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

