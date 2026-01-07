Háborúpárti koalíció vezeti a fővárost

A kormányfő a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén tartott beszédében az ukrajnai helyzettel kapcsolatban kijelentette: minden, a fővárost vezető párt megszavazta az Európai Parlamentben a háborúpárti javaslatokat.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök figyelmeztetett:

Budapest nem válhat ebek harmincadjává, Magyarország nem keveredhet háborúba.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a 2022-es választásokon csaknem négyszázezer ember szavazott a Fidesz–KDNP pártszövetségre a fővárosban.

Orbán Viktor leszögezte: a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik.

Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra

– mondta el beszédében a miniszterelnök.