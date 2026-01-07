Háborúpárti koalíció vezeti a fővárost

A kormányfő a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén tartott beszédében az ukrajnai helyzettel kapcsolatban kijelentette: minden, a fővárost vezető párt megszavazta az Európai Parlamentben a háborúpárti javaslatokat.
A miniszterelnök figyelmeztetett:
Budapest nem válhat ebek harmincadjává, Magyarország nem keveredhet háborúba.
A kormányfő emlékeztetett, hogy a 2022-es választásokon csaknem négyszázezer ember szavazott a Fidesz–KDNP pártszövetségre a fővárosban.
Orbán Viktor leszögezte: a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik.
Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra
– mondta el beszédében a miniszterelnök.
