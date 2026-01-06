Orbán BalázsBrüsszelUkrajnaTisza PártMagyar Péter

Orbán Balázs lebuktatta a Tiszát

Miközben Magyar Péter azt állítja, hogy pártja nem támogatna olyan döntéseket, amelyek a háború eszkalációjához vezethetnek, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői április elején olyan brüsszeli költségvetési stratégiát szavaztak meg, amely Ukrajna feltétel nélküli támogatását és a pénzügyi segítség növelését is rögzíti – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 10:35
Orbán Balázs Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyar Péter minapi sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a Tisza Párt állítólag soha nem támogatott és soha nem fog támogatni semmilyen olyan döntést, ami a háború esetleges eszkalációjához vezetne – írta Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében.

Orbán Balázs (Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Orbán Balázs (Fotó: Bús Csaba / MTI)

Orbán Balázs ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy 2025. április 2-án a Tisza Párt valamennyi európai parlamenti képviselője – Magyar Péter kivételével, aki nem vett részt a szavazáson – igennel voksolt arra a költségvetési stratégiára, amely többek között kimondja, hogy:

  • Európa folytatni fogja Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli támogatását;
  • hangsúlyozza Ukrajna súlyos és azonnali  pénzügyi és védelmi szükségleteit;
  • felszólítja az EU-t az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások növelésére;
  • támogatja a lefoglalt orosz vagyon kamatainak felhasználását Ukrajna újjáépítésére és EU-csatlakozásának elősegítésére;
  • és felhívja a figyelmet az [orosz] háborús bűnökért való felelősségrevonás fontosságára.

Hiába próbálja tagadni Magyar Péter, a napnál is világosabb, hogy ő Brüsszel embere, pártja pedig egy brüsszelbarát párt. A Tisza azonnal és feltétel nélkül azt tenné, amit Brüsszel diktál: ahogy a fenti példa bizonyítja, ha Brüsszel háborús eszkalációt akar, akkor a Tisza kérdés nélkül megszavazza az ezt segítő intézkedéseket. Ezért fogunk küzdeni, hogy ne vezessék rá Magyarországot a brüsszeli útra, és meg tudjuk őrizni a magyarok békéjét és biztonságát

– zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

Google News

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Az ukrán nácik legújabb hitvallása

Bayer Zsolt avatarja

A sok woke, liberális gazember most majd félrenéz.

