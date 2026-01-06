Orbán Balázs lebuktatta a Tiszát

Hiába próbálja tagadni Magyar Péter, a napnál is világosabb, hogy ő Brüsszel embere, pártja pedig egy brüsszelbarát párt. A Tisza azonnal és feltétel nélkül azt tenné, amit Brüsszel diktál: ahogy a fenti példa bizonyítja, ha Brüsszel háborús eszkalációt akar, akkor a Tisza kérdés nélkül megszavazza az ezt segítő intézkedéseket. Ezért fogunk küzdeni, hogy ne vezessék rá Magyarországot a brüsszeli útra, és meg tudjuk őrizni a magyarok békéjét és biztonságát