Fekete öves mellébeszélőkkel készül Magyar Péter

Korábban beszámolt róla a Magyar Nemzet, hogy a Tisza Párt jelöltaspiránsainak bemutatkozó szövegében többször is csere történt, gyakorlatilag komplett szövegrészeket húztak át egy másik jelölt bemutatkozó szövegébe vagy éppen töröltek ki. Kocsis Máté a videójában is – amelyet Nyerges Csenge influenszer osztott meg – egy ilyen esetet mutat be.

Lovkó Luca bemutatkozásában először még a budai hegyvidék zöldterületeinek a megőrzését tartotta a legfontosabbnak, majd három perccel később már a Józsefváros és Ferencváros épített örökségeinek védelme lett a célja.

A Fidesz frakcióvezetője szerint ez is azt jelzi, hogy a tiszások nincsenek a helyzet magaslatán, csak mellébeszélni tudnak.