Fekete öves mellébeszélőkkel készül Magyar Péter

Újabb felvétel bizonyítja, mennyire kapkodva állt elő jelöltjeikkel a Tisza Párt, akiknek a bemutatkozásából is egyértelműen kiderült, fogalmuk nincs, hol indulnak majd valójában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 9:05
Korábban beszámolt róla a Magyar Nemzet, hogy a Tisza Párt jelöltaspiránsainak bemutatkozó szövegében többször is csere történt, gyakorlatilag komplett szövegrészeket húztak át egy másik jelölt bemutatkozó szövegébe vagy éppen töröltek ki. Kocsis Máté a videójában is – amelyet Nyerges Csenge influenszer osztott meg – egy ilyen esetet mutat be.

Lovkó Luca bemutatkozásában először még a budai hegyvidék zöldterületeinek a megőrzését tartotta a legfontosabbnak, majd három perccel később már a Józsefváros és Ferencváros épített örökségeinek védelme lett a célja. 

A Fidesz frakcióvezetője szerint ez is azt jelzi, hogy a tiszások nincsenek a helyzet magaslatán, csak mellébeszélni tudnak.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Parlamenti csataterek – Kossuth tértől Brüsszelig című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


