Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Kapkodva állíthatták csatarendbe a tiszás jelöltaspiránsokat, van, akinél még a bemutatkozó szöveg is más választókerületre mutat + videó

Több mint háromszáz jelöltaspiráns nevezett a Tisza Párt előválasztására, ám a frissen közzétett lista több ponton rácáfol Magyar Péter korábbi ígéreteire. A bemutatkozások körüli kapkodást jelzi, hogy legalább nyolc jelölt jelentősen módosította a bemutatkozó szövegét a posztolás után.

2025. 11. 19. 16:11
Több mint háromszáz jelölt indul a Tisza Párt előválasztásán, közülük kerülnek ki az egyéni választókerületekben rajthoz álló politikusok a 2026-os választásokra. Magyar Péter korábban többször is azt mondta, hogy a jelöltjeik orvosok, egyetemi tanárok, ápolónők, mérnökök lesznek, akik politikai múlttal nem rendelkeznek.

A Tisza jelöltaspiránsa az önkényeztetés teoretikus és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit

Azonban a november 17-én éjszaka közzétett előválasztási jelöltaspiránsainak listájából kiderült, hogy többen közszereplők, valamint képviselők és polgármesterek – hívta fel a figyelmet az Index.

A Tisza Párt előválasztásán Reketye-Trifán Zoltán is elindult országgyűlési képviselőjelöltként Budapest 13. számú egyéni választókerületében. 

A férfi egy fővárosi sörfőzde, a Reketye Brewing társalapítója, tulajdonosa és internetes reklámarca – számolt be a Mandiner. A lap a tiszás jelölt internetes tevékenységére is kitért, példaként hozva egy videót, amelyen Reketye-Trifán Zoltán „habfürdőzés közben, kezében sörrel látható, miközben az önkényeztetés teoretikus és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit”.

Budapest 4. számú egyéni választókerületében indul jelöltaspiránsként Bulyovszky Róz, akinek módosítani kellett a bemutatkozását. Óbudán indítják, azonban eredetileg még az szerepelt a facebookos bemutatkozójában, hogy Ferencvárosért és Józsefvárosért szeretne dolgozni – szúrta ki az Ellenpont. 

A lap ezenfelül arról is beszámolt, hogy a nő a tapasztalatait korábban az Oktatási Minisztérium háttérintézményében, megyei önkormányzatnál szerezte, ami 2010-ben megszűnt, így feltételezhető, hogy „állami munkahelyét MSZP–SZDSZ-es kormányok alatt töltötte be”. A választókerület női jelöltjének karrierútja is érdekesen alakult: Bulyovszky Róz a férjével közösen vezetett sikeres plasztikai sebészetüknél dolgozik Mitró Gabriella néven medical és beauty coachként.

Kapkodva állhattak elő a tiszás jelöltekkel

Összesen nyolc tiszás jelöltaspiráns bemutatkozó szövegében hajtottak végre érdemi változtatást azok után, hogy a róluk szóló eredeti posztok kikerültek hétfőn éjjel. A módosítások azt mutatják, hogy a Tisza Párt valóban az utolsó pillanatig várhatott a jelöltekkel. Komplett szövegrészeket húztak át egy másik jelölt bemutatkozó szövegébe, vagy éppen töröltek ki.

A következő személyek kerülhettek az eredeti tervekhez képest másik választókerületbe:

  • Lovkó Luca, aki az eredeti posztban budai kerületek megóvásáról beszélt, de Budapest 2-es (zömmel a VIII. és IX. kerületből álló) választókerületben indul. 
  • A Budáról szóló szöveg egy az egyben átkerült Bulyovszky Rózhoz, aki eredetileg Józsefvárosról és Ferencvárosról írt. 
  • A Budapest 5-ös választókerületben induló Mészáros Mónikának a szövegéből kiszedték, hogy Újpesten segíti a Tisza munkáját, mert választókerületéhez a VI. és XIII. kerületrészek tartoznak. 
  • A VII., a VIII., a XIV. és a XV. kerületek egy részét ötvöző Budapest 6-os választókerületben induló Szabó Mátyás szövegén is módosítottak, kihúzták a Garay térre való utalást, ami valójában az ő kerületéhez tartozik.
  • A Budapest 13-as OEVK-ban induló Reketye-Trifán Zoltán eredeti bemutatkozásában az szerepelt, hogy számára Óbuda nem csak lakóhely, ebből aztán annyi maradt, hogy tősgyökeres budapesti.
  • Porcher Áron szövegét is módosították, kivettek minden utalást arra, hogy az adott választókerületben élne. A fővárosi képviselőnek a VII. és XIII. kerületben van lakása, és a 15-ös választókerületben indul, ami a XVII. és XVIII. kerület egy részét fedi le.
  • A Pest 12-ben induló Boda Tímea korábbi tiszás sajtófőnök a bemutatkozásában nem követte le a megyei választókerületekben történt változásokat, ezért még azokat a településeket sorolta fel, amelyek anno tartoztak ehhez a választókerülethez. 
  • A Pest 14-es egyéni választókerületnél ugyanez volt a probléma, Járdány Vandánál is cserélni kellett a városneveket. 

    Magyar Péter egyébként próbálja mindezt letagadni.
    Egy hozzászóló ugyanis számonkérte a Tisza-vezért, hogy miért lettek jelöltaspiránsok az óbaloldal emberei, mire Magyar Péter tagadásba kezdett.
     

Borítókép: A Tisza egyik jelöltaspiránsa (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

