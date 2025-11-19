Kapkodva állíthatták csatarendbe a tiszás jelöltaspiránsokat, van, akinél még a bemutatkozó szöveg is más választókerületre mutat + videó

Több mint háromszáz jelölt indul a Tisza Párt előválasztásán, közülük kerülnek ki az egyéni választókerületekben rajthoz álló politikusok a 2026-os választásokra. Magyar Péter korábban többször is azt mondta, hogy a jelöltjeik orvosok, egyetemi tanárok, ápolónők, mérnökök lesznek, akik politikai múlttal nem rendelkeznek.

A Tisza jelöltaspiránsa az önkényeztetés teoretikus és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit

Azonban a november 17-én éjszaka közzétett előválasztási jelöltaspiránsainak listájából kiderült, hogy többen közszereplők, valamint képviselők és polgármesterek – hívta fel a figyelmet az Index.

A Tisza Párt előválasztásán Reketye-Trifán Zoltán is elindult országgyűlési képviselőjelöltként Budapest 13. számú egyéni választókerületében.

A férfi egy fővárosi sörfőzde, a Reketye Brewing társalapítója, tulajdonosa és internetes reklámarca – számolt be a Mandiner. A lap a tiszás jelölt internetes tevékenységére is kitért, példaként hozva egy videót, amelyen Reketye-Trifán Zoltán „habfürdőzés közben, kezében sörrel látható, miközben az önkényeztetés teoretikus és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit”.

Budapest 4. számú egyéni választókerületében indul jelöltaspiránsként Bulyovszky Róz, akinek módosítani kellett a bemutatkozását. Óbudán indítják, azonban eredetileg még az szerepelt a facebookos bemutatkozójában, hogy Ferencvárosért és Józsefvárosért szeretne dolgozni – szúrta ki az Ellenpont.

A lap ezenfelül arról is beszámolt, hogy a nő a tapasztalatait korábban az Oktatási Minisztérium háttérintézményében, megyei önkormányzatnál szerezte, ami 2010-ben megszűnt, így feltételezhető, hogy „állami munkahelyét MSZP–SZDSZ-es kormányok alatt töltötte be”. A választókerület női jelöltjének karrierútja is érdekesen alakult: Bulyovszky Róz a férjével közösen vezetett sikeres plasztikai sebészetüknél dolgozik Mitró Gabriella néven medical és beauty coachként.

Kapkodva állhattak elő a tiszás jelöltekkel

Összesen nyolc tiszás jelöltaspiráns bemutatkozó szövegében hajtottak végre érdemi változtatást azok után, hogy a róluk szóló eredeti posztok kikerültek hétfőn éjjel. A módosítások azt mutatják, hogy a Tisza Párt valóban az utolsó pillanatig várhatott a jelöltekkel. Komplett szövegrészeket húztak át egy másik jelölt bemutatkozó szövegébe, vagy éppen töröltek ki.