Ellepték a Tisza Pártot az óbaloldal emberei, Gyurcsány embereit hozná vissza Magyar Péter

„Sorra kapom az üzeneteket Budapestről és vidékről is a Tisza jelöltjeivel kapcsolatosan, melyben megírjátok, hogy a jelöltlista tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal vagy éppen a saját EP-stábjának embereivel” – írja Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

Fotó: Deák Dániel Facebook-oldala

A XXI. Század Intézet elemzője hozzátette: az az érzése, sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a régi baloldal térne vissza.

Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg

– fogalmazott.

A régi baloldali garnitúra tolja a Tisza kampányát

Felidézte: a közösségi médiában például a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza kampányát – elég csak arra gondolni, hogy Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a kommunista Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. Emellett az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja. De ugyancsak beszédes, hogy azok a baloldali szakértők, mint például

Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Surányi György, akik már évtizedek óta a baloldalt segítik, szintén feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein.

„Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza jelöltjei is baloldaliak, akik ugyanazt a világot hoznák vissza, mint ami 2010 előtt jellemezte Magyarországot: adóemelések, megszorítások, a brüsszeli parancsok teljesítése. Egyszer már kipróbáltuk, láttuk, hogy tragikus vége van, szerintem nem érdemes még egyszer” – zárta gondolatait a politológus.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter (Fotó: MN-montázs)