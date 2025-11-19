Még a baloldaliakkal szépen telerakott jelöltlistáját is az ukrán érdekek mentén állította össze a Tisza

A Tisza Párt elkötelezettsége Ukrajna mellett már korábban egyértelművé vált, sőt a kémbotrány, illetve az adatszivárgási ügy kapcsán az is körvonalazódott, hogy az ukrán titkosszolgálat behálózta Magyar Péteréket. A Tisza előválasztásán induló lehetséges egyéni képviselőjelöltek között is ott vannak azok a személyek, akik az elmúlt egy évben többször bizonyították ukránpártiságukat.

Elsőként idézzük fel, hogyan került Magyar Péter és pártja ukrán bűvkörbe!

Behálózták az ukránok a Tisza Pártot

Az első nyilvánvaló jel az volt, amikor a Tisza Párt elnöke egy később kémtevékenységgel gyanúsított kárpátaljai ukrán segítségével utazott Kijevbe. A Ripost idén tavasszal írta meg, hogy a Tisza-vezér 2024. júliusi ukrán túráját Tseber Roland végigszelfizte, ugyanis ő volt a szervező. Magyar így mutatta be a férfit:

„Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral.” Magyar egy kijevi gyermekkórház vezetőjével találkozott. A Ripost akkor rámutatott: Tseber Roland a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban.

Később, az ukrán képbotrány kapcsán bővebb információk kerültek nyilvánosságra Magyar Péter kárpátaljai „testvéréről”. Tseber Rolandot ugyanis a magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. Korábban ukrán–magyar kettős állampolgár volt, de 2017-ben lemondott a magyar állampolgárságáról, valószínűleg az ukrán politikai ambíciói miatt. Tseber közzétett saját magáról olyan fotót is, amelyen Kirilo Olekszijovics Budanovval, az ukrán katonai hírszerző szolgálat, a felderítő főcsoportfőnökség (HUR) vezetőjével pózol.

Magyar Péter támogatója az ukrán hírszerző szolgálat tisztjeként hosszú ideje aktívan épített kapcsolatokat a hazai ellenzék tagjaival, több vezető politikussal és parlamenti párt vezető tisztségviselőjével is találkozott. A nemzet biztonságára nagyobb kockázatot jelentő információ az, hogy Tseber találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között.