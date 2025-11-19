Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

UkrajnaTisza PártRuff Bálint

Még a baloldaliakkal szépen telerakott jelöltlistáját is az ukrán érdekek mentén állította össze a Tisza

A baloldali kötődések mellett az Ukrajna melletti elkötelezettség is meghatározó alapállás a Tisza Párt képviselőjelölti státuszára pályázók esetében. Magyar Péter maga is egy ukrán hírszerzővel ápolt szívélyes kapcsolatot, csakúgy, mint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi tanácsadó, aki már vezérkari főnökként is Ukrajnát dicsőítette. Ide sorolható Tarr Zoltán alelnök, az Európai Parlamentben ukránpárti előterjesztéseket megszavazó képviselő is, de a párt kampánycsapatából is elhangzott már Ukrajnát támogató nyilatkozat.

Munkatársunktól
2025. 11. 19. 15:08
Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt elkötelezettsége Ukrajna mellett már korábban egyértelművé vált, sőt a kémbotrány, illetve az adatszivárgási ügy kapcsán az is körvonalazódott, hogy az ukrán titkosszolgálat behálózta Magyar Péteréket. A Tisza előválasztásán induló lehetséges egyéni képviselőjelöltek között is ott vannak azok a személyek, akik az elmúlt egy évben többször bizonyították ukránpártiságukat.

Elsőként idézzük fel, hogyan került Magyar Péter és pártja ukrán bűvkörbe!

Behálózták az ukránok a Tisza Pártot

Az első nyilvánvaló jel az volt, amikor a Tisza Párt elnöke egy később kémtevékenységgel gyanúsított kárpátaljai ukrán segítségével utazott Kijevbe. A Ripost idén tavasszal írta meg, hogy a Tisza-vezér 2024. júliusi ukrán túráját Tseber Roland végigszelfizte, ugyanis ő volt a szervező. Magyar így mutatta be a férfit:

„Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral.” Magyar egy kijevi gyermekkórház vezetőjével találkozott. A Ripost akkor rámutatott: Tseber Roland a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban.

Később, az ukrán képbotrány kapcsán bővebb információk kerültek nyilvánosságra Magyar Péter kárpátaljai „testvéréről”. Tseber Rolandot ugyanis a magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. Korábban ukrán–magyar kettős állampolgár volt, de 2017-ben lemondott a magyar állampolgárságáról, valószínűleg az ukrán politikai ambíciói miatt. Tseber közzétett saját magáról olyan fotót is, amelyen Kirilo Olekszijovics Budanovval, az ukrán katonai hírszerző szolgálat, a felderítő főcsoportfőnökség (HUR) vezetőjével pózol.

Magyar Péter támogatója az ukrán hírszerző szolgálat tisztjeként hosszú ideje aktívan épített kapcsolatokat a hazai ellenzék tagjaival, több vezető politikussal és parlamenti párt vezető tisztségviselőjével is találkozott. A nemzet biztonságára nagyobb kockázatot jelentő információ az, hogy Tseber találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között.

Így került képbe a kémbotrányban Magyar Péter egyik bizalmi embere, a volt vezérkari főnök, aki szintén indul a Tisza képviselőjelölt-választásán. A Magyar Nemzet írt arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt az imént említett magas rangú egykori katonai vezető, emellett rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal, a kémbotrány másik főszereplőjével. Holló, aki a neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és nem is rendelkezett magyar állampolgársággal, továbbá már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében volt. Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Ezek után érdemes röviden felidézni Ruszin-Szendi Romulusz ukránpárti megnyilvánulásait.

Ruszin-Szendi Romulusz és a dicsőséges Ukrajna

Nemzetbiztonsági kérdéseket is felvetett, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakértője még vezérkari főnökként 2022-ben a kormány politikai iránymutatásától eltérő álláspontot adott elő az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO négy ülésén. Ez úgy derült ki, hogy idén márciusban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter belső vizsgálatot indított, melyben megállapították, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a NATO-tárgyalásokon szisztematikusan eltért a magyar kormány háborúellenes álláspontjától, és Ukrajna-barát narratívát képviselt. Felszólalásait a Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta, és ha mindez még nem lett volna elég, az ülések után készített jelentéseit lényegében meghamisította.

Beleillik a sorba a volt vezérkari főnök ukrajnai útja, amelyről szintén ellentmondásos nyilatkozatokat tett. 2022-ben járt Kijevben, ahol Valerij Zaluzsnijjal, az akkori ukrán vezérkari főnökkel, ma londoni nagykövettel találkozott. Egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy a kormány küldte, csakhogy egy korábbi, tavaly októberben elhangzott beszédében saját maga mondta: ő kérte az utat, mert találkozni akart az ukrán barátjával.

Idén áprilisban került nyilvánosságra az a felvétel, amelyen Ruszin-Szendi – egy tiszás utcafórumon – gyakorlatilag elismerte, hogy ha megszerzik a hatalmat, rögtön beállnak az Ukrajna-párti uniós kórusba. Azzal büszkélkedett a hallgatóságának, hogy kiváló kapcsolata van az ukrán vezérkari főnökkel, majd jelezte: ha odakerülnek, akkor neki megvannak a megfelelő (ukrán) telefonszámai.

Tarr Zoltán idomulna a brüsszeli irányvonalhoz

A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán – aki szintén megtalálható a képviselőjelöltek listáján – ugyancsak hitet tett Ukrajna mellett. Az európai parlamenti képviselő a Soros György hálózatához tartozó TVP World lengyel televíziónak nyilatkozott. Amikor a riporter az esetleges kormányváltás utáni döntésekről kérdezte, Tarr úgy reagált, hogy ők másfajta politikát képviselnének Ukrajnával kapcsolatban, mint a jelenlegi kormány, valamint arra is egyértelműen utalt, hogy örömmel idomulnak a brüsszeli irányvonalhoz. „Mindenképpen részt akarunk vállalni abból, amit az Európai Unión belül meg kell tenni” – jelentette ki Tarr Zoltán.

A politikus korábban úgy fogalmazott: „Nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontunk. Mint ahogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok. Ugye egy nagyon fiatal formáció vagyunk, és nem mi szeretnénk hárman eldönteni, hogy bizonyos kérdésekről mit gondolunk. (…) Ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is. Több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadjuk, elfogadtuk, és ezeket az álláspontokat kvázi magunkévá tesszük.” Azt pedig Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője már korábban kijelentette, hogy a pártcsalád tagjai felé az egyik elvárás Ukrajna feltétlen támogatása.

Ennek megfelelően Tarr több ukránpárti javaslatot is megszavazott, az egyikben például szó szerint ez szerepel: „az Európai Parlament üdvözli az Ukrajnának nyújtandó legfeljebb 35 milliárd euró összegű makroszintű pénzügyi támogatásról szóló megállapodást, amely az új Ukrajna-hitelezési együttműködési mechanizmuson keresztül felhasználja Ukrajna helyreállításának, újjáépítésének és korszerűsítésének támogatása, valamint Ukrajna uniós csatlakozás felé vezető úton való előrehaladásának előmozdítása érdekében.”

Ukrajna-mezes EP-képviselők

Korábban arról is beszámoltunk: tavaly novemberben Brüsszelben egyértelművé vált, hogy Magyar Péterék behódoltak a háborúpártiaknak. A Tisza EP-képviselői ugyanis Ukrajna-mezbe öltöztek az Európai Parlament egyik rendkívüli ülésén, amelyet az ukrajnai háború ezredik napja alkalmából tartottak.

A Tisza kampányguruja is kiállt Ukrajna mellett

Nem csupán a párt politikusai, EP-képviselői és leendő hazai képviselőjelöltjei állnak ki nyíltan Ukrajna mellett. A Tisza kampányguruja, Ruff Bálint is elszólta magát a Partizán műsorában. A baloldal régi arca úgy fogalmazott: „Mi aztán kiállunk Ukrajnáért ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt”.

Ruff a Partizán Vétó című műsorában hétről hétre igyekszik azt a percepciót erősíteni, hogy a Tisza előnyben van a kormánypártokkal szemben, a többség már Magyar Péterék oldalán áll. Az Ellenpont tényfeltáró portál szerint Ruff Bálint neve a hazai sajtóban először 2017-ben bukkan fel: a Heti Válasz Botka László volt SZDSZ-es kampánytanácsadójaként említi. Korábban a Miniszterelnöki Hivatalban dolgozott Horn Gábor SZDSZ-es államtitkár mellett, majd 2007-től Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-ben töltött be vezető kabinettisztséget.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.