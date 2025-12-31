Kudarcos évet zárt Magyar Péter, elbukott a pártvezér a mozgósítási versenyben

Csúnyán leszerepelt az idén Magyar Péter az online térben, amit remekül bizonyít a rendszerváltó tagság bukása. Magyar Péter még 2024 júniusában hirdette meg a forradalminak titulált programot, amihez eleinte folyamatosan csatlakoztak az elkötelezett hívek. Idén év elején 23 ezer fő volt a rendszerváltó tagságra előfizetők száma, míg az év végére ez a szám alig lépte át a 38 ezret.

Lemaradt a mozgósítási versenyben Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Tehát egy év alatt 15 ezerrel nőtt az előfizetők száma, ami nyolcezerrel kevesebb, mint amennyi 2024 júniusa és decembere között volt. Ezzel pedig még mindig nagyon messze van Magyar Péter kitűzött céljától, hogy

elérje az egy évvel ezelőttre ígért ötvenezret a rendszerváltó tagság létszáma.

Megjegyzendő, hogy a Tisza rendszerváltó programjának elindulása óta folyamatosan tapasztalható volt a tagok számának csökkenése. Ez rámutat arra, hogy a folyamatos botrányok miatt sorra ábrándulnak ki Magyar Péterből az ellenzéki szavazók is. Egyébként még a csökkenő érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.

Kiürült Magyar Péter applikációja

Azonban nemcsak a rendszerváltó tagság, hanem az idén ősszel elindított Tisza Világ applikáció is csúfosan leszerepelt. Emlékezetes, hogy októberben arról írt az Index: majdnem húszezer ember adata szivárgott ki a párt Tisza Világ nevű telefonos alkalmazásából. A lap nemcsak a jelentős adatszivárgásról számolt be, hanem arról is, hogy az applikáció kialakításában ukránok is részt vettek. Az adatszivárgási botrány kirobbanását követő napokban, hetekben több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a telefonos alkalmazás aktív használatával.

Később új szintre emelkedett a botrány: kikerült a világhálóra egy gigantikus adattömeg, amely kétszázezer nevet és más adatot tartalmazott, a lista a Tisza Világból szivárgott ki. Az eredeti tervek szerint Magyar Péterék a Tisza Világ alkalmazást használták volna az előválasztásuk lebonyolítására, ám ehelyett végül arra kényszerültek, hogy a nemzet hangja szavazásuk honlapján vezényeljék le a színjátékot. Mindez annak köszönhető, hogy

a sorozatos adatszivárgások eredményeként a Tisza Világ applikációt már szinte senki sem használta.

Láthatatlanok a Tisza-szigetek

De a Tisza-szigetek is arról tanúskodnak, hogy súlyos problémákkal küzd Magyar Péter. Elég csak azt megnézni, hogy Budapest több kerületében egyáltalán nem működik Tisza-sziget. A fővároson kívül is vannak problémák ezekkel a szervezetekkel. Például Somogy vármegyében mindössze négy Tisza-sziget működik. Ebből az 58 ezres Kaposváron csak egy sziget található.

Ugyancsak tragikus a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol Nyíregyházán kívül egyetlen településen sincsen Tisza-sziget. A vármegyeszékhelyen négy ilyen formációt jegyeztek be, amelyek közül a Facebookon csak két csoport tagsága érhető el.

Ám Heves vármegyében sem indult áradásnak a Tisza, Egerben az elérhető adatok szerint nem működik egyetlen Tisza-sziget sem. De ugyanez a helyzet egy másik vármegyeszékhelyen, Salgótarjánban is, mivel Nógrád vármegye központjában szintén nincs bejegyezett Tisza-sziget.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)