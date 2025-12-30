Az első tiszás Kéri László kimondta, amit Magyar Péter eddig vérmesen tagadott a pártjáról

Maga a párt környezetéhez tartozó egyik legismertebb baloldali véleményvezér, Kéri László és Radnai Márk cáfolták meg azt az állítást, miszerint Magyar Péter és a holdudvara a párt alapításának pillanatától már azzal házaltak, hogy a Tisza Párt „se nem jobb-, se nem baloldali”, ideológián felüli politikai formáció – íra legfrissebb bejegyzésében a Tűzfalcsoport.

Közölték, Kéri László a HVG podcastjában elszólta magát és egyértelműen fogalmazott, azt mondta, hogy:

„Én nem gondolom jobboldali pártnak a Tiszát”.

Mint írták, ez önmagában is beszédes, de Kéri tovább ment és azt mondta újságírói kérdésre, hogy

a Tisza 21 pontjából nagyjából 12 kifejezetten baloldali.

Példaként említette az egyedülálló szülők állami támogatását, valamint a nagyobb vagyonok megadóztatását. Ezek klasszikus baloldali újraelosztási tételek. Kéri ugyanakkor kritizálta az egykulcsos adórendszert, amelyet a Fidesz egyik legrosszabb örökségének nevezett, és megjegyezte: erről a Tiszán belül is viták folynak.

A Tűzfalcsoport megjegyzi, hogy az egykulcsos adórendszer azért jobb, mert egyszerű, kiszámítható, és nem bünteti a munkát: aki többet dolgozik vagy többet keres, azt nem sújtják magasabb adókulcsokkal. Ez ösztönzi a teljesítményt, erősíti a középosztályt, és hozzájárul a gazdaság növekedéséhez. Ezzel szemben a progresszív adózás – amit a Tisza erőltet – nagyobb terhet jelentene, mert adóemeléssel jár, előbb a magasabb jövedelműeket, majd idővel a széles középosztályt is elérné, visszahozva a szürkegazdaságot.

A portál szerint Kéri László olyannyira fontos Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy Radnai Márk egy közösségi médiás posztban a Kéri Lászlóval közös fotója alá ezt írta: „Laci bácsi az első tiszás!” A képen Kéri László és Magyar Péter együtt látható.

„Ez a pillanat szimbolikus jelleggű. Jól megmutatja, hogy

a Tisza Párton keresztül a 2010 előtti baloldali világ próbálja újra pozícióba hozni magát. Ugyanazok az arcok, ugyanazok a gondolatok, csak új politikai logó alatt”

– olvasható az elemzésben, ahol hozzátették, a kép azonban nem lenne teljes Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita nélkül, a közgazdász ugyanis évek óta a megszorításos gazdaságpolitika következetes képviselője, támogatta a 13. havi nyugdíj elvételét, rendszeresen érvel adóemelések és költségvetési „fegyelem” mellett.