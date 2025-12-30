Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

tiszahvgmagyar péterpetschnig mária zitaradnai márkkéri lászló

Az első tiszás Kéri László kimondta, amit Magyar Péter eddig vérmesen tagadott a pártjáról

Én nem gondolom jobboldali pártnak a Tiszát – fogalmazott Kéri László a HVG-nek adott intejújában. Az első tiszásként befutott Kéri cáfolt rá arra a fals kommunikációs panelre, miszerint Magyar Péter nem baloldali.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 11:23
Forrás: (Fotó: képernyőkép)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Maga a párt környezetéhez tartozó egyik legismertebb baloldali véleményvezér, Kéri László és Radnai Márk cáfolták meg azt az állítást, miszerint Magyar Péter és a holdudvara a párt alapításának pillanatától már azzal házaltak, hogy a Tisza Párt „se nem jobb-, se nem baloldali”, ideológián felüli politikai formáció – íra legfrissebb bejegyzésében a Tűzfalcsoport.

Közölték, Kéri László a HVG podcastjában elszólta magát és egyértelműen fogalmazott, azt mondta, hogy: 

„Én nem gondolom jobboldali pártnak a Tiszát”.

Mint írták, ez önmagában is beszédes, de Kéri tovább ment és azt mondta újságírói kérdésre, hogy 

a  Tisza 21 pontjából nagyjából 12 kifejezetten baloldali.

Példaként említette az egyedülálló szülők állami támogatását, valamint a nagyobb vagyonok megadóztatását. Ezek klasszikus baloldali újraelosztási tételek. Kéri ugyanakkor kritizálta az egykulcsos adórendszert, amelyet a Fidesz egyik legrosszabb örökségének nevezett, és megjegyezte: erről a Tiszán belül is viták folynak.

A Tűzfalcsoport megjegyzi, hogy az egykulcsos adórendszer azért jobb, mert egyszerű, kiszámítható, és nem bünteti a munkát: aki többet dolgozik vagy többet keres, azt nem sújtják magasabb adókulcsokkal. Ez ösztönzi a teljesítményt, erősíti a középosztályt, és hozzájárul a gazdaság növekedéséhez. Ezzel szemben a progresszív adózás – amit a Tisza erőltet – nagyobb terhet jelentene, mert adóemeléssel jár, előbb a magasabb jövedelműeket, majd idővel a széles középosztályt is elérné, visszahozva a szürkegazdaságot.

A portál szerint Kéri László olyannyira fontos Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy Radnai Márk egy közösségi médiás posztban a Kéri Lászlóval közös fotója alá ezt írta: „Laci bácsi az első tiszás!” A képen Kéri László és Magyar Péter együtt látható.

„Ez a pillanat szimbolikus jelleggű. Jól megmutatja, hogy 

a Tisza Párton keresztül a 2010 előtti baloldali világ próbálja újra pozícióba hozni magát. Ugyanazok az arcok, ugyanazok a gondolatok, csak új politikai logó alatt”

– olvasható az elemzésben, ahol hozzátették, a kép azonban nem lenne teljes Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita nélkül, a közgazdász ugyanis évek óta a megszorításos gazdaságpolitika következetes képviselője, támogatta a 13. havi nyugdíj elvételét, rendszeresen érvel adóemelések és költségvetési „fegyelem” mellett.

A Tűzfalcsoport szerint miközben Magyar Péter következetesen tagadta, hogy ilyen gondolkodású szakembereknek közük lenne a Tisza programjához, Petschnig Mária Zita a baloldali Népszavának adott interjút saját otthonából. A felvételen

a családi fotók mellett jól láthatóan megjelent egy Tisza pártos hűtőmágnes is.

Kitértek arra is, hogy Kéri László és felesége rendszeres vendégei a Tisza-szigetek rendezvényeinek, és egyes sajtóinformációk szerint aktívan részt vettek/vesznek a párt programalkotásában is. Nem véletlen tehát, hogy egyre több megszorító jellegű javaslat szivárog ki a Tisza környezetéből.

„A minta világos. Korábban a baloldali pártok környékén voltak otthon, most a Tisza Párt rendezvényein tűnnek fel. 

A politikai mez változik, a gondolkodás és a kapcsolati háló nem.

A Tisza Párt tehát nem ideológiailag semleges új politikai erő. Sokkal inkább a régi baloldali elit visszatérési kísérlete új csomagolásban, ahogy erre Kéri is rámutatott” – szögete le a portál.  

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.