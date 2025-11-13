Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

nyugdíjTisza PártTisza-adóMagyar Péter

Elképesztő ötlettel állt elő Magyar Péter tanácsadója, aki megsarcolná a nyugdíjasokat + videó

A Tisza Párt tanácsadói a nyugdíjak megadóztatásáról és csökkentéséről gondolkodnak. Petschnig Mária Zita, Magyar Péter szakértője egyenesen azzal állt elő, hogy a szerinte jobb módú nyugdíjasok mondjanak le önként a nyugdíjuk egy részéről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 10:49
Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt tanácsadója ismét megint messzire ment – írja az Ellenpont. Az oldalon közzétett videó szerint a Bakony–Balaton Szabadegyetem balatonalmádi fórumán a közgazdász a korábbi, vitatott kijelentéseit próbálta magyarázni. Petschnig Mária Zita ezek szerint az általa „gazdagnak” tartott nyugdíjasokat szólította meg, arra célozva, hogy

mondjanak le a nyugdíjuk egy részéről a többiek javára.

Szerinte sokkal több szolidaritás várható el tőlük.

Mint mondta, legalább a 13. havi nyugdíjat ne nyugdíjarányosan osszák el, hanem ha van egy alap, például 600 milliárd forint, akkor az alacsonyabb nyugdíjban részesülők kapjanak többet, a magasabb összeget kapók pedig kevesebbet, vagy

esetleg legyen ennyi szolidaritás a nyugdíjas-társadalmon belül, hogy akinek tényleg nagyon jól megy, nem tud mit kezdeni annyi nyugdíjjal, legyen szolidáris.

Az érvelés már ismerős: ahogy az egykulcsos adó célba vételénél, úgy gazdagabbnak nevezett nyugdíjasok esetében is a társadalmi szolidaritás jelszava mögé bújva vennének el pénzt egyes nyugdíjasoktól. Ilyenkor persze mindig a baloldal mondja meg, hogy ki a gazdag, és általában már az átlagos életszínvonalon élőket is annak nevezik – mutatott rá az Ellenpont.

Erről beszélt korábban  Simonovits András nyugdíjszakértő is, amikor felvetette, hogy így vagy úgy a nyugdíjakat, különösen a magas nyugdíjakat csökkenteni kellene.


Borítókép: Petschnig Mária Zita (Forrás: YouTube)

