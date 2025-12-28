Szentkirályi Alexandra: Brüsszel háborúra készül! + videó

„2030-as távlati tervében már azt írja, hogy nekünk készen kell állni arra, hogy addigra Európa egy háborús felkészülésben legyen. Készen kell állni adott esetben egy háborúra, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy a 26-os választás lesz az utolsó, amikor mi dönthetünk arról, hogy a magyar álláspontot ki képviseli?” – mondja legújabb videójában Szentkirályi Alexandra.
Orbán Viktor képviseli-e, aki az első pillanattól kezdve békepárti, vagy pedig az a Magyar Péter fog-e felzárkózni a háborús hangokhoz, akinek idáig sem volt semmilyen önálló véleménye, csak az, amit Brüsszelből engedtek neki
– teszi hozzá.
