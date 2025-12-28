Szentkirályi AlexandraBrüsszelorosz-ukrán háború

Szentkirályi Alexandra: Brüsszel háborúra készül! + videó

Kimondták, az Európai Uniónak 2030-ra készen kell állnia a háborúra. Visszavezetik a sorkatonaságot, csapatokat vezényelnének a frontvonalra. Mostanra világosan látszik: az előttünk álló választáson dönthetünk arról, hogy ki dönthet a háború-béke kérdésében – írja legújabb bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 18:28
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Fotó: Kurucz Árpád
„2030-as távlati tervében már azt írja, hogy nekünk készen kell állni arra, hogy addigra Európa egy háborús felkészülésben legyen. Készen kell állni adott esetben egy háborúra, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy a 26-os választás lesz az utolsó, amikor mi dönthetünk arról, hogy a magyar álláspontot ki képviseli?” – mondja legújabb videójában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)

Orbán Viktor képviseli-e, aki az első pillanattól kezdve békepárti, vagy pedig az a Magyar Péter fog-e felzárkózni a háborús hangokhoz, akinek idáig sem volt semmilyen önálló véleménye, csak az, amit Brüsszelből engedtek neki

 – teszi hozzá.

„Azért sorsdöntő ez a 26-os választás, mert mi nem miniszterelnököt választunk, hanem mi azt is választjuk meg, nem csak kormányt választunk, meg nem csak gazdasági irányt választunk, ez is nagyon fontos. És ez is az embereknek a hétköznapi életére, zsebére megy. De mi azt is választjuk, hogy utána a 26-ot követő időszakban háborúba fog-e menni Európa és arra készülődik-e, vagy pedig lesz-e józan hang Európában, ha már a többiek nem azok, aki megakadályozza ezt a teljes őrültséget” – zárta.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: Kurucz Árpád)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

