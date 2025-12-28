Szentkirályi Alexandra: Brüsszel háborúra készül! + videó

„Azért sorsdöntő ez a 26-os választás, mert mi nem miniszterelnököt választunk, hanem mi azt is választjuk meg, nem csak kormányt választunk, meg nem csak gazdasági irányt választunk, ez is nagyon fontos. És ez is az embereknek a hétköznapi életére, zsebére megy. De mi azt is választjuk, hogy utána a 26-ot követő időszakban háborúba fog-e menni Európa és arra készülődik-e, vagy pedig lesz-e józan hang Európában, ha már a többiek nem azok, aki megakadályozza ezt a teljes őrültséget” – zárta.