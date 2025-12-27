Szentkirályi Alexandra: Őrizzük meg és óvjuk klasszikus értékeinket + videó

„Korábban magától értetődött, hogy mi számít szépnek. A legtöbben ugyanazt tartották szépnek, nem volt vita, nem volt relativizálás” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én

(Forrás: MTI/Balogh Zoltán)

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében jelezte, hogy ez mára megváltozott.

Különböző emberek és erők dolgoznak azon, hogy hagyományainkat leírják, értékeinket átírják. Azt szeretnék, hogy lépjünk túl mindenen, változtassunk kultúránkon

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

A kormánypárti politikus a Facebook-oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, „a konzervatívizmusnak az egyik esztétikai jellemzője az az, hogy klasszikus. Mert valamit szeretne átmenteni, megőrizni, megtartani”. Szentkirályi Alexandra rámutatott, a 21. században elértünk oda, hogy a szép nem feltétlenül érték, amit meg is kritizálnak, mert „az valami burzsoá elhajlás”. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ez egy nagyon káros szemlélet.

Őrizzük meg és óvjuk klasszikus értékeinket

– kérte Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)