Szentkirályi Alexandra: Őrizzük meg és óvjuk klasszikus értékeinket + videó

„Korábban magától értetődött, hogy mi számít szépnek. A legtöbben ugyanazt tartották szépnek, nem volt vita, nem volt relativizálás” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán.
A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében jelezte, hogy ez mára megváltozott.
Különböző emberek és erők dolgoznak azon, hogy hagyományainkat leírják, értékeinket átírják. Azt szeretnék, hogy lépjünk túl mindenen, változtassunk kultúránkon
– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.
A kormánypárti politikus a Facebook-oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, „a konzervatívizmusnak az egyik esztétikai jellemzője az az, hogy klasszikus. Mert valamit szeretne átmenteni, megőrizni, megtartani”. Szentkirályi Alexandra rámutatott, a 21. században elértünk oda, hogy a szép nem feltétlenül érték, amit meg is kritizálnak, mert „az valami burzsoá elhajlás”. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ez egy nagyon káros szemlélet.
Őrizzük meg és óvjuk klasszikus értékeinket
– kérte Szentkirályi Alexandra.
Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!