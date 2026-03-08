Eltűnt Szabó Bálint, keresi a rendőrség

Eltűnés miatt körözi a rendőrség Szabó Bálintot – derül ki a Police.hu-n közzétett körözési adatbázisból.
A hatóság tájékoztatása szerint
az eltűnés időpontját 2026. március 8-ára rögzítették.
A körözést a Kőszegi Rendőrkapitányság rendelte el, az ügyben jelenleg is ez a rendőrkapitányság folytatja az eljárást.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt személy felkutatásában. Aki bármilyen információval rendelkezik Szabó Bálint tartózkodási helyéről, jelentkezhet személyesen vagy telefonon a Kőszegi Rendőrkapitányságon.
A baloldali botránypolitikusról legutóbb február közepén írtunk, amikor az egyik Lázárinfón rendbontással és provokációval próbált feltűnést kelteni.
Borítókép: Szabó Bálint egy tüntetésen (Fotó: Csudai Sándor)
