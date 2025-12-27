Szentkirályi Alexandra: Mi, nők, nem kérünk Magyar Péterből!

Meglehetősen nagy vihart kavart a hazai közéletben Magyar Péter Szily Nórának adott interjúja, amiben a Tisza Párt elnöke többek között a nőkhöz fűződő viszonyáról mesélt és azt mondta, hogy nagyon hálás a nőknek, akik meghatározták az életét.

Kiosztotta Szentkirályi Alexandra Magyar Pétert (Fotó: Pesti Srácok PS / Hatlaczki Balázs)

A Tisza Párt elnökének szavai sokakban felháborodást keltettek. Köztük van Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője is, aki nőként különösen megszólítva érezte magát – kemény hangvételű Facebook-bejegyzését Magyar Péter biztosan nem teszi ki az ablakba.

Péter! Értem, hogy nagy a baj, és minden szavazatért kuncsorogsz, de tényleg, komolyan elhiszed, hogy ezt bevesszük? Egy férfi, egy férj, egy apa érdemeit nem propagandainterjúkban mérik, hanem abban, ahogyan viselkedik férfiként, férjként és apaként

– mutatott rá Szentkirályi a bejegyzésben.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar férfiként gyalázza a nőket, agyhalottnak nevezi őket, és undorító módon beszél a párjáról mások előtt.

„Te férjként bántalmaztad a feleségedet, terhesen az ajtóhoz lökted, csattant az övcsat, öngyilkosságot tettettél, késsel járkáltál a konyhában” – emlékeztette viselt dolgaira a kormánypárti politikus Magyart.

Te apaként szinte a saját fiaiddal egyidős lányok lába között kúsztál a diszkóban

– idézte fel az alig egy évvel ezelőtt történteket Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője azonban nemcsak a múlt történéseit kérte számon a Tisza-vezéren, hanem azokat az eseteket is, amelyek mostanság történtek:

Péter, akkor hol voltál, amikor Gáspár Evelint, Szabó Zsófit vagy más női DPK-tagokat gyaláztak a tiszások éjjel-nappal? Szégyelld magad! A nők nem egy X, nem »agyhalottak«, akiket egy gyenge, karácsonyi szappanoperával az ujjad köré csavarhatsz. A hozzád hasonló nárcisztikus emberek azt hiszik, mindenkit irányíthatnak

– figyelmeztetett Szentkirályi, majd hozzátette: „mi, nők, nem kérünk belőled, és ezt meg is fogjuk mutatni áprilisban”.