Szentkirályi AlexandrainterjúSzily NóraMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra: Mi, nők, nem kérünk Magyar Péterből!

Egy férfi, egy férj, egy apa érdemeit nem propagandainterjúkban mérik, hanem abban, ahogyan viselkedik férfiként, férjként és apaként, üzente a fővárosi Fidesz frakcióvezetője a Tisza elnökének.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 27. 15:05
Szentkirályi Alexandra Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meglehetősen nagy vihart kavart a hazai közéletben Magyar Péter Szily Nórának adott interjúja, amiben a Tisza Párt elnöke többek között a nőkhöz fűződő viszonyáról mesélt és azt mondta, hogy nagyon hálás a nőknek, akik meghatározták az életét.

20241023 Budapest '56-os megemlékezés tüntetés 1956 Október 23-i megemlékezést tartottak Budapesten. A Tisza Párt szimpatizánsai a Bem József térről vonultak a Széna térre. Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Kiosztotta Szentkirályi Alexandra Magyar Pétert (Fotó: Pesti Srácok PS / Hatlaczki Balázs)

A Tisza Párt elnökének szavai sokakban felháborodást keltettek. Köztük van Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője is, aki nőként különösen megszólítva érezte magát – kemény hangvételű Facebook-bejegyzését Magyar Péter biztosan nem teszi ki az ablakba. 

Péter! Értem, hogy nagy a baj, és minden szavazatért kuncsorogsz, de tényleg, komolyan elhiszed, hogy ezt bevesszük? Egy férfi, egy férj, egy apa érdemeit nem propagandainterjúkban mérik, hanem abban, ahogyan viselkedik férfiként, férjként és apaként

– mutatott rá Szentkirályi a bejegyzésben.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar férfiként gyalázza a nőket, agyhalottnak nevezi őket, és undorító módon beszél a párjáról mások előtt.

„Te férjként bántalmaztad a feleségedet, terhesen az ajtóhoz lökted, csattant az övcsat, öngyilkosságot tettettél, késsel járkáltál a konyhában” – emlékeztette viselt dolgaira a kormánypárti politikus Magyart.

Te apaként szinte a saját fiaiddal egyidős lányok lába között kúsztál a diszkóban

– idézte fel az alig egy évvel ezelőtt történteket Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője azonban nemcsak a múlt történéseit kérte számon a Tisza-vezéren, hanem azokat az eseteket is, amelyek mostanság történtek:

Péter, akkor hol voltál, amikor Gáspár Evelint, Szabó Zsófit vagy más női DPK-tagokat gyaláztak a tiszások éjjel-nappal? Szégyelld magad! A nők nem egy X, nem »agyhalottak«, akiket egy gyenge, karácsonyi szappanoperával az ujjad köré csavarhatsz. A hozzád hasonló nárcisztikus emberek azt hiszik, mindenkit irányíthatnak

– figyelmeztetett Szentkirályi, majd hozzátette: „mi, nők, nem kérünk belőled, és ezt meg is fogjuk mutatni áprilisban”.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook / Szentkirályi Alexandra)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Olvasói levél
idezojelekmagyar péter

Soros-bérencek és agyhalottak

Olvasói levél avatarja

Ursula von der Leyen, Bod Péter Ákos, Mark Rutte és Magyar Péter – négy különböző személy, viszont ebben közösek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu