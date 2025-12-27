Szentkirályi Alexandragyermekkorgyermeknevelés

Szentkirályi Alexandra ezúttal anyaként üzent követőinek, ezen legyen a hangsúly két ünnep között + videó

Az ünnepek közötti időszak igazi ajándéka a csend és a lelassulás – mutatott rá közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője ezúttal anyaként szólt követőihez, hangsúlyozva: szülőként ilyenkor is a legfontosabb küldetés, hogy megteremtsük a gyermekek számára a valódi odafigyelés szigeteit, és kihasználjuk ezeket a napokat a mély kapcsolódásra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 12:14
A gyermekeink számára a legértékesebb ünnepi ajándék nem a fa alá kerül, hanem a közösen töltött, sietség nélküli időben rejlik – mutatott rá közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy videót is feltöltött, amelyben ezúttal anyaként oszt meg néhány gondolatot a gyermekek mai helyzetéről, kihívásairól.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)
A videó mellett felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepek közötti időszak igazi ajándéka a csend és a lelassulás. Mint fogalmazott, „ilyenkor végre nem az óránkat nézzük”, hanem egymást: előkerülnek a társasjátékok, bakancsot húzunk egy közös túrához, nézünk egy sírós vagy éppen nevetős filmet, vagy egyszerűen van idő egy mély, őszinte beszélgetésre. 

„Bár gyakran érezzük úgy, hogy a felgyorsult világban »semmire nincs idő«, ezt a feszített tempót a fiatalok érzik leginkább, hiszen egyre korábban kell helytállniuk a felnőttek között. Szülőként ilyenkor is a legfontosabb küldetésünk, hogy megteremtsük számukra a valódi odafigyelés szigeteit, és kihasználjuk ezeket a napokat a mély kapcsolódásra” – fogalmazott.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

