Illegális művelethez kellhetett az ukrán konvoj által szállított pénz

A két újságíró szerint mindenképp érdemes feltenni a kérdést, hogy miért volt szükség ekkora mennyiségű készpénzre. A két szakember szerint az ukrán aranykonvoj mögött illegális műveletek húzódhatnak meg – írja az Origo.

Továbbra sem világos, milyen célból szállított az ukrán konvoj ekkora mennyiségű készpénzt

(Fotó: MTI)

Amióta elfogták hazánkban az ukrán aranykonvojt, egy kérdés újra és újra előkerül, mégpedig hogy miért volt szükség ekkora mennyiségű készpénzre. Két amerikai újságíró nemrég szintén erről beszélgetett egy műsorban. Ennek kapcsán egyikük hangsúlyozta, hogy általában illegális műveletekhez kell ekkora mennyiségű, lenyomozhatatlan készpénz.

Milyen tranzakciókhoz használnak készpénzt? Nyilván olyanokhoz, amelyek után nem akarsz nyomot hagyni. Terrorizmus, merényletek, drogok, szabotázs, embercsempészet, ezeknek a kifizetése mind készpénzben történik

– fogalmazott az újságíró.