Illegális művelethez kellhetett az ukrán konvoj által szállított pénz

Két amerikai újságíró nemrég a hazánkban elfogott aranykonvojról beszélgetett. A szakértők szerint az ukrán háborús maffiára utalhat a szállítmány, hiszen általában ekkora mennyiségű készpénzre illegális műveleteknél van szükség.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 11:15
Fotó: ----------------- Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A két újságíró szerint mindenképp érdemes feltenni a kérdést, hogy miért volt szükség ekkora mennyiségű készpénzre. A két szakember szerint az ukrán aranykonvoj mögött illegális műveletek húzódhatnak meg – írja az Origo.

Továbbra sem világos milyen célból szállított az ukrán konvoj ekkora mennyiségű készpénzt
(Fotó: MTI)

Amióta elfogták hazánkban az ukrán aranykonvojt, egy kérdés újra és újra előkerül, mégpedig hogy miért volt szükség ekkora mennyiségű készpénzre. Két amerikai újságíró nemrég szintén erről beszélgetett egy műsorban. Ennek kapcsán egyikük hangsúlyozta, hogy általában illegális műveletekhez kell ekkora mennyiségű, lenyomozhatatlan készpénz. 

Milyen tranzakciókhoz használnak készpénzt? Nyilván olyanokhoz, amelyek után nem akarsz nyomot hagyni. Terrorizmus, merényletek, drogok, szabotázs, embercsempészet, ezeknek a kifizetése mind készpénzben történik

– fogalmazott az újságíró.

Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtökön hét ukrán állampolgárt állítottak elő Magyarországon, akik két páncélozott pénzszállító autóval jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába. A Nemzet Adó- és Vámhivatal (NAV) az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást. Az már viszonylag korán kiderült azonban, hogy a konvoj egyik utasa az ukrán titkosszolgálatok volt tábornoka volt.

A járművekben összesen negyvenmillió dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany volt, amelyet Magyarország területén keresztül próbáltak Ukrajnába juttatni.

Az ukránok szerint a konvoj egy bankok közötti tranzakció része volt, azonban azt mint a mellékelt ábra is mutatja, eddig még nem sikerült tisztázni, hogy ez miért történt készpénzben átutalás helyett. Ennek egyik lehetséges magyarázata lehet, hogy a nyomon nem követhető készpénzből az ukrán háborús maffia illegális műveleteket finanszírozott. 

Borítókép: Az ukrán pénzszállítóban lefoglalt készpénz és arany (Fotó: AFP)

Beindult a mémgyár az ukrán aranykonvoj hírére

Fontos híreink

Az ellenzék és sajtójának működése

Esettanulmány.

