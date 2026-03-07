Tarjányi Péter, Facebook: „Ha ez valóban pénzmosás lenne, akkor az elfogott embereket nem engedik el rövid időn belül. Egy ilyen volumenű ügyben – ahol állítólag hónapok alatt közel egymilliárd dollár és több százmillió euró mozgott plusz 146 kg arany – nyomozások, kihallgatások és nemzetközi eljárások következnének. De az ukrán magyarázat is sántít. Egy „teljesen hétköznapi banki pénzszállítási” konvojában ritkán jelenik meg egy volt titkosszolgálati tábornok. És általában nem közúton visznek több tízmillió eurót egy háborúban álló országba, amikor a bankrendszer és a légi vagy vasúti szállítás sokkal biztonságosabb. Ezért számomra a történet nem fekete és nem fehér. Valami történt. De azt egyik fél sem mondja el teljesen. Sem Ukrajna, sem Magyarország. A kormánypárti média már most összeesküvést sejtet. Az ellenzéki sajtó pedig igyekszik az egészet úgy beállítani, mintha semmi különös nem történt volna.”