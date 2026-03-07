Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 03. 07. 6:43

Így írnak ők – Március 7., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Parászka Boróka, Pottyondy Edina, Kunhalmi Ágnes, Mandula Viktor és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk

Parászka Boróka

„Ez csak választási pankráció, vagy jön majd tettlegesség is?”

Pottyondy Edina

„Eszement, gátlástalan, pszichésen terhelt emberek kezében van a sorsunk”

Kunhalmi Ágnes

Valamikor..., azért valaki körbevezethetné a világon Ágikát...

Mandula Viktor

Mandula végtelenül csalódott a Tisza listája miatt

Szabó Gergő

„A tiszásoknak ez is vicces”

