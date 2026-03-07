Rendkívüli

A Holdról is látszik: háborúellenes gyűlés Debrecenben – kövesse nálunk élőben! + videó

Gyanús üzleti szálak a Tisza nyíregyházi jelöltje körül + videó

Rokoni üzleti kapcsolatokra bukkant a Hír TV a nyíregyházi állatkert működése körül. A csatorna riportja szerint több olyan cég is feltűnik az intézmény üzleti tevékenységében, amelyek kapcsolatba hozhatók a Tisza Párt nyíregyházi jelöltjével, Gajdos Lászlóval vagy családtagjaival.

2026. 03. 07. 9:52
Újabb kérdések merültek fel a Tisza Párt egyik jelöltje körül. A Hír TV Célpont című műsorának információi szerint a nyíregyházi állatkert vezetője és egyben Magyar Péter pártjának helyi jelöltje, Gajdos László környezetében több olyan üzleti kapcsolat is feltűnik, amely családi szálakon keresztül kötődhet az állatkert működéséhez.

A riport szerint a nyíregyházi állatkert több üzleti tevékenységében is szerepet kapnak olyan cégek, amelyek kapcsolatba hozhatók Gajdos László rokonaival vagy közvetlen munkatársaival.

Gajdos László a Hír TV-nek úgy nyilatkozott:

Ez egy kicsit ettől bonyolultabb. Nagyon szívesen, csak nekem ezt meg kell beszélnem a főnökséggel.

A riporternek azt is javasolta, hogy keressék meg a Tisza Párt sajtófőnökét, Tárkányi Zsoltot. A csatorna megkeresésére azonban nem érkezett válasz.

A Hír TV stábja ezután a nyíregyházi állatkertben vizsgálta meg közelebbről a működést. A belépőjegyen a WW Ticket Base EU felirat szerepelt, amely a Ticket Base Kft.-hez köthető.

A cég ügyvezetője Nagyfeő Gábor, aki a riport szerint Gajdos László unokaöccse.

A műsorban elhangzottak szerint a Ticket Base Kft. a 2024-es és 2025-ös évekre vonatkozó szerződések alapján több mint harmincmillió forint értékű megállapodást kötött az állatkerttel. A cég árbevétele az elmúlt években jelentősen növekedett. A vállalkozás honlapja alapján ráadásul nemcsak Nyíregyházán, hanem összesen tizenkét állatkert online jegyértékesítését végzi.

A riport arra is felhívta a figyelmet, hogy Gajdos László a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnöke.

A szervezet 13 tagjából kilencnél szintén Gajdos László unokaöccséhez, Nagyfeő Gáborhoz köthető cég intézi az online jegyeladásokat.

A Hír TV műsorából kiderült, hogy az állatkert területén működő Borneó Falatozót a KAJÁZOO Kft. üzemelteti, amelynek tulajdonosai között korábban feltűnt Papp Endre Ákos neve. Ő az állatkert zoológiai igazgatóhelyettese volt, bár 2025-ben kiszállt a vállalkozásból. A cég árbevétele a riport szerint az elmúlt években jelentősen növekedett.

Az állatkert több vendéglátó pavilonját egy másik vállalkozás, a Candy Prime Kft. működteti. Ennek a cégnek a tulajdonosa és ügyvezetője szintén Nagyfeő Gábor.

A riport szerint a rokoni és üzleti kapcsolatok itt még nem érnek véget.

Egy másik vállalkozásban 2016 és 2024 között maga Gajdos László is érdekelt volt, a többségi tulajdon pedig Nagyfeő Gábor kezében volt.

A Célpont arra is emlékeztetett, hogy Gajdos László a nyíregyházi állatkert vezetése mellett a GALA-PAGO állatkereskedésben is tulajdonos. A csatorna szerint több, hozzá vagy rokonaihoz köthető cég tevékenységi köre alapján kapcsolatba kerülhetett az állatkert működésével.

A Hír TV riportja szerint a történet számos kérdést vet fel arról, mennyire férnek össze ezek az üzleti kapcsolatok egy önkormányzati tulajdonú intézmény működésével.

