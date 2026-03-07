Gyanús üzleti szálak a Tisza nyíregyházi jelöltje körül + videó

Újabb kérdések merültek fel a Tisza Párt egyik jelöltje körül. A Hír TV Célpont című műsorának információi szerint a nyíregyházi állatkert vezetője és egyben Magyar Péter pártjának helyi jelöltje, Gajdos László környezetében több olyan üzleti kapcsolat is feltűnik, amely családi szálakon keresztül kötődhet az állatkert működéséhez.

Forrás: Hír TV

A riport szerint a nyíregyházi állatkert több üzleti tevékenységében is szerepet kapnak olyan cégek, amelyek kapcsolatba hozhatók Gajdos László rokonaival vagy közvetlen munkatársaival.

Gajdos László a Hír TV-nek úgy nyilatkozott:

Ez egy kicsit ettől bonyolultabb. Nagyon szívesen, csak nekem ezt meg kell beszélnem a főnökséggel.

A riporternek azt is javasolta, hogy keressék meg a Tisza Párt sajtófőnökét, Tárkányi Zsoltot. A csatorna megkeresésére azonban nem érkezett válasz.

A Hír TV stábja ezután a nyíregyházi állatkertben vizsgálta meg közelebbről a működést. A belépőjegyen a WW Ticket Base EU felirat szerepelt, amely a Ticket Base Kft.-hez köthető.

A cég ügyvezetője Nagyfeő Gábor, aki a riport szerint Gajdos László unokaöccse.

A műsorban elhangzottak szerint a Ticket Base Kft. a 2024-es és 2025-ös évekre vonatkozó szerződések alapján több mint harmincmillió forint értékű megállapodást kötött az állatkerttel. A cég árbevétele az elmúlt években jelentősen növekedett. A vállalkozás honlapja alapján ráadásul nemcsak Nyíregyházán, hanem összesen tizenkét állatkert online jegyértékesítését végzi.

A riport arra is felhívta a figyelmet, hogy Gajdos László a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnöke.

A szervezet 13 tagjából kilencnél szintén Gajdos László unokaöccséhez, Nagyfeő Gáborhoz köthető cég intézi az online jegyeladásokat.

A Hír TV műsorából kiderült, hogy az állatkert területén működő Borneó Falatozót a KAJÁZOO Kft. üzemelteti, amelynek tulajdonosai között korábban feltűnt Papp Endre Ákos neve. Ő az állatkert zoológiai igazgatóhelyettese volt, bár 2025-ben kiszállt a vállalkozásból. A cég árbevétele a riport szerint az elmúlt években jelentősen növekedett.