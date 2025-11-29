Politikai botrány Nyíregyházán: a Fidesz szerint Gajdos jellemtelen áruló

A Fidesz helyi szervezete szerint felháborító, hogy Gajdos László – akinek a vezetése alatt jelentős állami és kormányzati támogatásokhoz jutott az állatpark – a Tisza Párt színeiben vállalt képviselő-jelöltséget. A közlemény azt írja: politikai szerepvállalása és „árulása” miatt méltatlanná vált posztjára, ezért azonnali lemondását követelik.

A Fidesz nyíregyházi szervezete lemondásra szólította fel Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark vezetőjét, aki a Tisza Párt képviselőjelöltje lett – közölte a szervezet szombaton az MTI-vel.

A közleményben azt írták:

felháborító, hogy egy olyan önkormányzati cég vezetője vállalta el a Tisza Párt képviselő-jelöltségét Nyíregyházán, akinek vezetése alatt a Nyíregyházi Állatpark „irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forráshoz jutott az elmúlt másfél évtizedben”.

Közölték, a jelek szerint Gajdos László „elégedetlen volt az Európa-hírű intézmény elképesztő mértékű központi támogatásával és a kormánydöntések alapján Nyíregyházának járó uniós forrásokkal.”

„Egy olyan párt logója alá áll, mely kiszivárgott gazdasági megszorítócsomagjának tervei alapján visszahozná a siralmas Gyurcsány-korszak nélkülözését, és ráadásként még a kisállattartókat is bünteti”

– írták.

A közleményben kiemelték: „egyértelmű, hogy nyílt politikai szerepvállalása, jellemtelen árulása miatt Gajdos László méltatlanná vált hivatala betöltésére, ezért a Fidesz nyíregyházi szervezete felszólítja, hogy azonnal mondjon le az önkormányzati cég vezetéséről!”