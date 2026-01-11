Megszorítási előjáték a Tiszánál: célkeresztben az idősek pénze

Szinte naponta kerül elő olyan kijelentés tiszás politikusoktól vagy a párt körüli szakértői körből, amelyekből kiderül, hogy kormányra kerülve súlyos megszorításokat vezetnének be és eltörölnék a patrióta kabinet számos jóléti intézkedését. Úgy tűnik, a 13. és a 14. havi nyugdíj igazi vörös posztó Magyar Péterék szemében, mivel talán az idősek pluszjuttatásával szemben a legerősebbek az ellenérzések a Tisza háza táján.

A létjogosultságát is kétségbe vonták

A minap két belső körös tiszás káder cinizmusban egymásra licitálva beszélt a szépkorúkat segítő intézkedésről, amelynek a létjogosultságát is kétségbe vonták. „Ha belegondolunk ebbe az egész 14. havi vagy 13. havi nyugdíjba, azt látjuk, hogy ezt baromi könnyű kommunikálni. Annyit mondunk, hogy 13. vagy 14. havi, mindenki érti, hogy miről van szó, mindenki könnyen ki tudja számolni magának, hogy az ő saját számára mit is jelent. De talán azt is lehet érezni, hogy ez csak egy ilyen kommunikációs fegyver – fogalmazott Pintér Nándor, a kispesti Tisza-sziget titkára a Visszaszámláló podcast minapi adásában.

Az idősek kontójára élcelődnek

A műsorvezető Félegyházi Zoltán ugyancsak hasonló nézeteinek adott hangot: „teljesen egyetértek veled abból kiindulva, hogy nincs olyan, hogy 13. hó meg 14. hó. Ez egy egyszerű marketingfogás a Fidesz részéről.” Félegyházi a Tisza egyik fővárosi jelöltje, Virágh Gabriella kampányfőnökeként tevékenykedik, korábban pedig ő is indult a jelöltségért – sikertelenül – Budapest 8-as számú egyéni választókerületében.

Magyar Péterék két funkcionáriusának szavaiból tehát egyértelmű, hogy az extra nyugdíjat pusztán kommunikációs trükknek tartják, amiből az is következik, hogy kormányon eszük ágába sem lenne megtartani azokat.

Szájkosár a jelölteken

Mivel feltételezhető, hogy gazdasági kulcskérdésekben Virágh Gabriella is hasonló álláspont képvisel, mint a kampányfőnöke, nem meglepő, hogy a Tisza-vezér nem engedi a párt jelöltjeit érdemben kampányolni. Ugyanis az eddigiekben is egymást érték a 13. és 14. havi nyugdíjat támadó nyilatkozatok a Tisza holdudvarában, így például mások mellett a 13. havi nyugdíj eltörlését sürgette Petschnig Mária Zita, az egyik Tisza körüli közgazdász, Simonovits András a párt nyugdíjszakértője pedig korábban a 13. havi nyugdíj megszüntetéséért ünnepelte Bajnai Gordon kormányát.