A Tisza Párt programírója eltörölné a 13. havi nyugdíjat + videó

A napokban látott napvilágot egy videó, amely a Tisza Párt egyik rendezvényén készült. Az eseményen a párt programírójaként dolgozó Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel. Most újabb előadáson beszélt erről.

A belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán gúnyosan kinevette a kormány intézkedését.

– Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak – fogalmazott, nevetségesnek nevezve a kormány intézkedését.

A 13. havi nyugdíj megtámadásáról szóló értekezés már csak azért sem érhet meglepetésként jóformán senkit sem, mert Petschnig kijelentései egybevágnak a Manfred Weber vezette Európai Néppárt és a háború-, illetve bevándorláspárti brüsszeli elit politikájával.

Kicsoda a Tisza Párt programírója, aki a 13. havi nyugdíj ellen szólal fel?

Petschnig Mária Zita egy másik rendezvényen korábban már kifejtette véleményét a 13. havi nyugdíjról. Akkor felolvasott egy hozzá érkezett kérdést: „Mi a véleménye arról, hogy a 13. havi nyugdíj helyett 13. havi átlagnyugdíjat kapjon minden nyugdíjas? Tehát az összes kifizetett nyugdíjat, osztva a nyugdíjasok számával.”

Az ellenzéki közgazdász szerint ez jobb lenne, mint a mai rendszer.

Ez igazságosabb lenne, mert nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni

– hangzik el a felvételen.

Érdemes hangsúlyozni, hogy Petschnig Mária Zita amellett, hogy közgazdászként a Tisza Párt programírója, az elhivatottan balos Kéri László felesége is. Kéri Lászlóról köztudott, hogy az összes eddigi balliberális jelöltet kiszolgálta, most Magyar Péterrel sincs ez másképp, s rendszeresen szerepel a Kontroll adásaiban is, amit Magyar Péter testvére, Magyar Márton indított.