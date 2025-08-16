Bemutatkozott a Budapesti digitális polgári kör, mutatjuk, kik az alapítók

Bemutatta Szentkirályi Alexandra a Budapesti DPK alapító tagjait, akik – mint ahogyan a fővárosi Fidesz frakcióvezetője fogalmazott – elfogadták felkérését, és segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit, valamint kitalálni a főváros jövőjét.

Szentkirályi Alexandra

A frakcióvezető által közzétett lista szerint

az alábbi közéleti személyek vesznek részt a fővárosi DPK felépítésében:

Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője

Czakó Julianna – Junior Prima és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja

Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója

Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár

Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember

Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó

Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere

Tibolya Péter – öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője

