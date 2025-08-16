Bemutatkozott a Budapesti digitális polgári kör, mutatjuk, kik az alapítók

Bemutatta Szentkirályi Alexandra a Budapesti DPK alapító tagjait, akik – mint ahogyan a fővárosi Fidesz frakcióvezetője fogalmazott – elfogadták felkérését, és segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit, valamint kitalálni a főváros jövőjét.
A frakcióvezető által közzétett lista szerint
az alábbi közéleti személyek vesznek részt a fővárosi DPK felépítésében:
- Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője
- Czakó Julianna – Junior Prima és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja
- Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója
- Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár
- Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár
- Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember
- Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó
- Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere
- Tibolya Péter – öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője
Borítókép: Egyre több digitális polgári kör alakul (Forrás: Facebook)