Bemutatkozott a Budapesti digitális polgári kör, mutatjuk, kik az alapítók

Kiderült, kik segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit, valamint kitalálni a főváros jövőjét.

2025. 08. 16. 10:16
Bemutatta Szentkirályi Alexandra a Budapesti DPK alapító tagjait, akik – mint ahogyan a fővárosi Fidesz frakcióvezetője fogalmazott – elfogadták felkérését, és segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit, valamint kitalálni a főváros jövőjét.

A frakcióvezető által közzétett lista szerint 

az alábbi közéleti személyek vesznek részt a fővárosi DPK felépítésében:

  • Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője
  • Czakó Julianna – Junior Prima és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja
  • Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója
  • Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár
  • Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár
  • Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember
  • Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó
  • Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere
  • Tibolya Péter – öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője

Borítókép: Egyre több digitális polgári kör alakul (Forrás: Facebook)

 

 

