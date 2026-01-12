Senki sem csupán önmaga: anyánk sejtjeinek milliói élnek bennünk

Sejtjeink egy apró töredéke – nagyságrendileg minden milliomodik sejt – valójában nem is a sajátunk, hanem az édesanyánktól származik. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunkban több millió sejt található, amelyeket az immunrendszerünknek normális esetben idegenként kellene felismernie, mégis valahogy a legtöbbünkben békésen megtelepednek anélkül, hogy bármilyen immunproblémát okoznának.

Immunológusok most végre megfejtették a jelenség okát. A terhesség alatt a méhlepényen átjutó anyai immunsejtek kis száma aktívan „idomítja” a magzat immunrendszerét, hogy az egész életében tolerálja az anya sejtjeit.Az anya és a magzat közötti sejtcsere jól dokumentált jelenség, amelyről a tudósok több mint 50 éve tudnak.

Mikrokimérizmusnak nevezik, és egy szimbiotikus, kétirányú folyamat: minden nő, aki valaha is terhes volt, megőrzi a magzatától származó sejteket, és viszont, minden ember megtartja az anyjától származó sejteket.

A mikrokimérizmus során tehát a szervezetben tartósan megtelepednek és működnek olyan idegen sejtek, amelyek genetikailag egy másik szervezettől – leggyakrabban az édesanyától a várandósság idején – származnak. Ezek a sejtek észrevétlenül simulnak bele a befogadó fél szöveteibe, és

évtizedekkel a születés után is aktív, élő hidat képeznek két ember biológiai sorsa között.

Ezek a sejtek azért jelentenek rejtélyt az immunológiának, mivel annak alapvető tétele, hogy minden idegen sejtet ellenségként kellene kezelnie.

Hűséges sejtek

A Cincinnati Gyermekkórház Orvosi Központjának kutatója, Sing Sing Way által vezetett kutatócsapat azt vizsgálta, hogy ezek az idegen anyai sejtek hogyan tartják kordában az immunrendszert, és milyen szerepet játszanak a magzat védelmi rendszerének kiépítésében. Az Immunity című folyóiratban megjelent kutatásban egereken vizsgálták az anyai mikrokimérizmust. Korábbi kutatások folytatásaként egerek immunsejtjeit úgy módosították, hogy azok különleges azonosítókat (markereket) jelenítsenek meg a sejtfalukon. Ez lehetővé tette a kutatók számára, hogy szelektíven csökkentsék ezeknek a sejteknek a számát, és megnézzék, fennmarad-e utána az immuntolerancia.