Egy ember meghalt, miután áttért a szembe jövő sávba egy autó és busznak ütközött

Elárulta a rendőrség, hogy mi okozhatta a balesetet.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon2026. 01. 12. 14:20
egy ember meghalt, miután busznak hajtott egy személyautó Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Fotó: Pesti József Forrás: Szoljon
Halálos baleset történt hétfő reggel fél hat környékén Jászberény környékén – adta hírül a Szoljon. Egy személyautó autóbusszal ütközött a 32-es főúton, miután áttért a szemközti sávba. A buszon utazókat – összesen 18 embert – egy másik járművel szállították tovább, a személyautó sofőrjét pedig a tűzoltók szabadították ki a roncsból, de az életét már nem tudták megmenteni.

A rendőrség a helyszíni szemle alapján azt közölte, hogy az érintett jármű hátsó kerekein nyári gumiabroncs volt. A közösségi médiában közzétett videójukban arra hívták fel a figyelmet, hogy hidegben, havas-jeges vagy nedves úton a nyári abroncs tapadása jelentősen romlik, ezzel együtt a fékút is jócskán megnőhet. 

Hangsúlyozták, hogy 7 fok alatt a téli gumiabroncs teljesítménye érezhetően kedvezőbb, stabilabb irányíthatóságot adhat. A helyszíni fotókat a Szoljon cikkében nézheti meg. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nógrádi György
Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

