Egy ember meghalt, miután áttért a szembe jövő sávba egy autó és busznak ütközött

Halálos baleset történt hétfő reggel fél hat környékén Jászberény környékén – adta hírül a Szoljon. Egy személyautó autóbusszal ütközött a 32-es főúton, miután áttért a szemközti sávba. A buszon utazókat – összesen 18 embert – egy másik járművel szállították tovább, a személyautó sofőrjét pedig a tűzoltók szabadították ki a roncsból, de az életét már nem tudták megmenteni.