Egy ember meghalt, miután áttért a szembe jövő sávba egy autó és busznak ütközött

Halálos baleset történt hétfő reggel fél hat környékén Jászberény környékén – adta hírül a Szoljon. Egy személyautó autóbusszal ütközött a 32-es főúton, miután áttért a szemközti sávba. A buszon utazókat – összesen 18 embert – egy másik járművel szállították tovább, a személyautó sofőrjét pedig a tűzoltók szabadították ki a roncsból, de az életét már nem tudták megmenteni.
A rendőrség a helyszíni szemle alapján azt közölte, hogy az érintett jármű hátsó kerekein nyári gumiabroncs volt. A közösségi médiában közzétett videójukban arra hívták fel a figyelmet, hogy hidegben, havas-jeges vagy nedves úton a nyári abroncs tapadása jelentősen romlik, ezzel együtt a fékút is jócskán megnőhet.
Hangsúlyozták, hogy 7 fok alatt a téli gumiabroncs teljesítménye érezhetően kedvezőbb, stabilabb irányíthatóságot adhat. A helyszíni fotókat a Szoljon cikkében nézheti meg.
