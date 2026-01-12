Nyugat felől melegedés zajlik a magasban, de az ország északkeleti felének időjárását még a hideg légtömeg alakítja – írja a közösségi oldalán a Hungaromet.
Ne nagyon élje bele magát a napsütésbe, máris kiadta a meteorológia az újabb figyelmeztetéseket
Térképeken, animáción mutatjuk, mire számíthat holnap.
Hozzáfűzik, mindez olyannyira igaz, hogy az ország északkeleti harmadában a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többfelé –15 fok alatt alakul. A hideg miatt ott havazás lesz a jellemző, és mivel a csapadék nagyobb része hó formájában érkezik, nagyobb területen hullhat 5-10 cm hó, emiatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a térségre. Itt egyébként extrém hideg is lesz, emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár vármegyékre elsőfokú riasztást adtak ki.
Közben nyugat felé haladva a havazást ónos eső váltja, ez a folyamat északnyugaton már hétfőn késő este elkezdődik. Ónos csapadékból a Dunántúl északi felén lehet a nagyobb mennyiség, ezért oda másodfokú, máshova elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Reggelre a Dél-Dunántúlon már olyan mértékű enyhülés várható, hogy eső is előfordulhat.
Közben nyugat felől csökken a csapadék intenzitása, illetve szűnik is a csapadék, de északkeleten helyenként estig kitart a havazás. A folyamat a HungaroMet animációján közelebbről megfigyelhető.
