Ne nagyon élje bele magát a napsütésbe, máris kiadta a meteorológia az újabb figyelmeztetéseket

Hozzáfűzik, mindez olyannyira igaz, hogy az ország északkeleti harmadában a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többfelé –15 fok alatt alakul. A hideg miatt ott havazás lesz a jellemző, és mivel a csapadék nagyobb része hó formájában érkezik, nagyobb területen hullhat 5-10 cm hó, emiatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a térségre. Itt egyébként extrém hideg is lesz, emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár vármegyékre elsőfokú riasztást adtak ki.

Fotó: met.hu

Közben nyugat felé haladva a havazást ónos eső váltja, ez a folyamat északnyugaton már hétfőn késő este elkezdődik. Ónos csapadékból a Dunántúl északi felén lehet a nagyobb mennyiség, ezért oda másodfokú, máshova elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Reggelre a Dél-Dunántúlon már olyan mértékű enyhülés várható, hogy eső is előfordulhat.