Tudta a zalai szerelő, hogy valami nincs rendben a busz sebváltójával, súlyos balesetek történtek

A busz néhány héttel később helyi járatként közlekedett Zalaegerszegen, amikor a hibás javítás miatt a jármű sebességváltóházából szivárogni, majd folyni kezdett az olaj. Az úttestre került nagyobb mennyiségű olaj esővízzel keveredett, és erősen csúszós felületet képzett a lejtős szakaszon, de ezt sem a buszvezető, sem az arra haladók nem érzékelték az időjárási és látási viszonyok miatt.

Az olajfolyást követően fél óra leforgása alatt három baleset történt ezen a szennyezett útszakaszon, ezekben két ember nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a gépjárművekben pedig anyagi kár keletkezett.