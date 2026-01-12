Tudta a zalai szerelő, hogy valami nincs rendben a busz sebváltójával, súlyos balesetek történtek

Rendkívüli

Jogerősen pénzbüntetést kapott az a két zalaegerszegi szerelő, aki szakszerűtlenül javított meg egy autóbuszt, annak elfolyt olaja pedig több súlyos balesetet is előidézett – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője. Bartalné Mentes Judit elmondta, a két férfi egy zalaegerszegi telephelyen dolgozott a járműkarbantartási csoport tagjaként.

Forrás: MTI2026. 01. 12. 12:14
A másodrendű vádlott feladatai közé tartozott beosztottjai – köztük az elsőrendű, karosszérialakatos munkakörben dolgozó vádlott – szakmai irányítása, részükre a napi munka kiadása, ellenőrzése. 2024 augusztusában egy autóbusz sebességváltójának olajfolyása miatt a másodrendű vádlott a sebességváltóház zárófedelének kiszerelés nélküli hegesztését adta ki feladatul a munkatársának.

Az elsőrendű vádlott többször felhívta a csoportvezető figyelmét arra, hogy a szakszerű javítást csak az alkatrész kiszerelése után történő megfelelő tisztítás és zsírtalanítás után lehetne végezni, a másodrendű vádlott azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a megrepedt alkatrészt a járműből való kiszerelése nélkül hegesszék meg. Az elsőrendű vádlott ennek megfelelően végezte el a feladatot.

A munkálatok befejezése után az elvégzett szakmai ellenőrzéseken a javítás szakszerűtlenségét már nem lehetett megállapítani.

 

A busz néhány héttel később helyi járatként közlekedett Zalaegerszegen, amikor a hibás javítás miatt a jármű sebességváltóházából szivárogni, majd folyni kezdett az olaj. Az úttestre került nagyobb mennyiségű olaj esővízzel keveredett, és erősen csúszós felületet képzett a lejtős szakaszon, de ezt sem a buszvezető, sem az arra haladók nem érzékelték az időjárási és látási viszonyok miatt.

Az olajfolyást követően fél óra leforgása alatt három baleset történt ezen a szennyezett útszakaszon, ezekben két ember nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a gépjárművekben pedig anyagi kár keletkezett.

A Zalaegerszegi Járásbíróság a vádlottakkal szemben jogerős büntetővégzést hozott, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondva ki őket bűnösnek. Az elsőrendű vádlottat 210 ezer, a másodrendűt 540 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.

