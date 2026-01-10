Tragédia: édesanya és öt gyermeke zuhant bele autóval hat méter magasról a Beszterce jeges vízébe

A portál információ szerint a nő egy hídon veszíthette el uralmát a jármű felett, az autó áttörte a korlátot, majd mintegy hat méter magasról a Beszterce folyó medrébe zuhant. A család mind az öt gyermeke a kocsiban ült, amikor a balest történt. A hat utast a helyszínre érkező tűzoltók és csendőrök mentették ki, majd kórházba szállították őket. Azt már biztosan tudni, hogy a vátradornai kórházban az egyik gyermek meghalt.