Tragédia: édesanya és öt gyermeke zuhant bele autóval hat méter magasról a Beszterce jeges vízébe

A Beszterce folyó jeges vizébe zuhant bele autóval a romániai Dornavátrán egy édesanya és öt gyermeke – írja a Maszol.
A portál információ szerint a nő egy hídon veszíthette el uralmát a jármű felett, az autó áttörte a korlátot, majd mintegy hat méter magasról a Beszterce folyó medrébe zuhant. A család mind az öt gyermeke a kocsiban ült, amikor a balest történt. A hat utast a helyszínre érkező tűzoltók és csendőrök mentették ki, majd kórházba szállították őket. Azt már biztosan tudni, hogy a vátradornai kórházban az egyik gyermek meghalt.
A Suceava Megyei Kórházra hivatkozva egy helyi lap azt írta, az édesanya és az egyéves gyermeke már nem szorulnak lélegeztetőgépre, állapotuk javul, és a balesetben megsérült másik két gyermek elhagyhatta a kórházat. Az anyósülésen ülő 16 éves tinédzser azonban kómában van, súlyos sérülésekkel ápolják kórházban.
