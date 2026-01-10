Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát Himesházánál szombat délben – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Kiszállt a baleset után az M6-oson az autóból, elütötték, de a biztos halál csak ezután jött
Döbbenet.
Azt írták, egy személyautó a 180. és a 181. kilométer között szalagkorlátnak ütközött. Az embert, aki kiszállt a járműből, egy személygépkocsi és egy autószállító kamion is elütötte.
A helyszínen a mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínen van a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.
