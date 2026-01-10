Több jármű összeütközött, emiatt teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát szombaton kora délután Ács közelében – közölte a katasztrófavédelem.
Súlyos tömegbaleset az M1-esen, már 15 kilométeresre nőtt a torlódás az autópályán
Rendőrök terelik le a forgalmat az autópályáról.
A komáromi szakaszon kiépített terelésben, az átterelt sávon, a 88-as kilométernél összeütközött egy kamion, öt személygépkocsi és egy feltehetőleg az egyik autó által vontatott tréler. Az egyik járműbe beszorult két ember, őket a műszaki mentést végző komáromi és a tatabányai hivatásos, valamint ácsi önkormányzati tűzoltók szabadították ki a roncsból. Az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak a balesethez.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
További Belföld híreink
A rendőrök a forgalmat a 93-as kilométerszelvényben leterelik az 1-es főútra. A rendőrségi portál közben azt írja, teljes pályazár mellett helyszínelnek, a sztrádára Komáromnál lehet visszahajtani.
Az Útinform szerint 15 kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán szombat délután Ácsnál, és a kiterelés mögött is 3-3 kilométeres a torlódás.
