Súlyos tömegbaleset az M1-esen, már 15 kilométeresre nőtt a torlódás az autópályán

A komáromi szakaszon kiépített terelésben, az átterelt sávon, a 88-as kilométernél összeütközött egy kamion, öt személygépkocsi és egy feltehetőleg az egyik autó által vontatott tréler. Az egyik járműbe beszorult két ember, őket a műszaki mentést végző komáromi és a tatabányai hivatásos, valamint ácsi önkormányzati tűzoltók szabadították ki a roncsból. Az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak a balesethez.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.