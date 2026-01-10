Feltehetően véletlenül, de elraboltak egy ötéves gyermeket Szombathelyen, amíg az édesapja az autóban hagyta, amíg felugrott a vendégségben hagyott cumiért. Mire újra visszaért a ház elé, se az autó, se a gyermek nem volt már ott. A Vaol a család két tagjától is új információkat szerzett.
Megszólalt a Szombathelyen elrabolt ötéves gyermek családja, itt vannak a részletek
Rémálom – mondta az egyik rokon.
– A sógorom a szülők rémálmát élte át, eltűnt a gyermeke – fogalmazott az egyik családtag, aki részletezte is, hogy az édesapa értesítette a rendőrséget és többeket is, hogy menjenek segíteni. A gyermekre azonban egy ismerős talált rá este.
… szólt, hogy mit keres ilyen késői órán egyedül a fiú.
A fiú a Nádasdy utca–Kisfaludy utca sarkán állt, amikor rábukkantak. Azt feltételezik egyébként, hogy nem előre eltervezett lopás történhetett, valószínűnek tartják, hogy az alkalom szülte a tolvajt. – Az elkövető talán nem is vette észre a beszálláskor a fiút, majd amikor igen, egyszerűen kitehetett – fűzte hozzá a lap informátora.
Az eset körülményeit a szombathelyi rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. Az ellopott autót azóta sem találták meg. Az eset részleteiről még többet a Vaol cikkében olvashat.
