Megszólalt a Szombathelyen elrabolt ötéves gyermek családja, itt vannak a részletek

– A sógorom a szülők rémálmát élte át, eltűnt a gyermeke – fogalmazott az egyik családtag, aki részletezte is, hogy az édesapa értesítette a rendőrséget és többeket is, hogy menjenek segíteni. A gyermekre azonban egy ismerős talált rá este.

… szólt, hogy mit keres ilyen késői órán egyedül a fiú.

A fiú a Nádasdy utca–Kisfaludy utca sarkán állt, amikor rábukkantak. Azt feltételezik egyébként, hogy nem előre eltervezett lopás történhetett, valószínűnek tartják, hogy az alkalom szülte a tolvajt. – Az elkövető talán nem is vette észre a beszálláskor a fiút, majd amikor igen, egyszerűen kitehetett – fűzte hozzá a lap informátora.