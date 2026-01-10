Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

Megszólalt a Szombathelyen elrabolt ötéves gyermek családja, itt vannak a részletek

Rémálom – mondta az egyik rokon.

2026. 01. 10. 15:09
Feltehetően véletlenül, de elraboltak egy ötéves gyermeket Szombathelyen, amíg az édesapja az autóban hagyta, amíg felugrott a vendégségben hagyott cumiért. Mire újra visszaért a ház elé, se az autó, se a gyermek nem volt már ott. A Vaol a család két tagjától is új információkat szerzett.  

– A sógorom a szülők rémálmát élte át, eltűnt a gyermeke – fogalmazott az egyik családtag, aki részletezte is, hogy az édesapa értesítette a rendőrséget és többeket is, hogy menjenek segíteni. A gyermekre azonban egy ismerős talált rá este. 

… szólt, hogy mit keres ilyen késői órán egyedül a fiú.

A fiú a Nádasdy utca–Kisfaludy utca sarkán állt, amikor rábukkantak. Azt feltételezik egyébként, hogy nem előre eltervezett lopás történhetett, valószínűnek tartják, hogy az alkalom szülte a tolvajt. – Az elkövető talán nem is vette észre a beszálláskor a fiút, majd amikor igen, egyszerűen kitehetett – fűzte hozzá a lap informátora. 

Az eset körülményeit a szombathelyi rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. Az ellopott autót azóta sem találták meg. Az eset részleteiről még többet a Vaol cikkében olvashat. 

