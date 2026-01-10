Amíg visszament a cumiért a házba, elrabolták a gyerekét

Édesanyjánál felejtette ötéves gyermeke cumiját egy szombathelyi férfi az induláskor. A férfi visszament a kellékért, de mire újra visszaért a ház elé, se az autó, se a gyermek nem volt már ott. Végül a kisgyermeket egy utcával arrébb találták meg, a kocsi viszont azóta sincs meg. A szombathelyi rendőrség körözést adott ki az autóra – közölte a Vaol.

Fotó: Pexels

A portállal ezeket az információkat egy olvasójuktól kapta, ezért az üggyel kapcsolatban megkeresték a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. A rendőrség válaszában elmondta: az eset körülményeit a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. Bővebb tájékoztatást azonban csak a későbbiekben tudnak adni,

jelenleg a nyomozás érdekeire tekintette nem közölhetnek többet.

Arról is tájékoztattak, hogy a közérdekből nyilvános adatok a körözés elrendelésével egy időben a rendőrség honlapján elérhetővé válnak, ahogy ez ebben az esetben is történt.