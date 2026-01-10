Besétált a Balaton jegére, bírság lett a vége

Helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök pénteken egy 23 éves férfira Fonyódon, aki a mólótól több száz méterre besétált a Balaton még nem kellő vastagságú, mozgó, emiatt életveszélyes jegére – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A tájékoztatás szerint a rendőrök a partról azonnal visszafordulásra utasították a férfit, aki végül az egyenruhások iránymutatásával biztonságban a partra ért.
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakemberei mindenkit óva intettek az „életveszélyes mutatványtól”.
A gyakorlati tapasztalatok szerint az állóvizek jege csak akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri a tíz centimétert, és egyben „acélos”, jó minőségű is a szerkezete.
Rálépni csak akkor szabad, ha nem olvad, nem mozog. Kikötők és veszteglőhelyek területén a jégre lépni mindenkor tilos és életveszélyes, mert ez a vízmélység esélyt sem ad, ha beszakad valaki alatt – emelték ki.
A Balaton jegén tartózkodni jelenleg még tilos, hiszen sehol sem alakult ki megfelelő vastagságú és erősségű jégréteg.
