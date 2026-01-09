Teljesen befagyott a Balaton, de életveszélyes rámenni

Kilenc évet kellett várni arra, hogy ismét összefüggő jégtakaró borítsa a Balatont. Utoljára 2017 januárjában fagyott be teljesen a magyar tenger, most azonban a tartós hideg meghozta az eredményt – írja az Időkép.

Fotó: Nagy Lajos

Az elmúlt napokban ugyan elég hideg volt az időjárás, a gyakran élénk, erős szél azonban sokáig a befagyás ellen dolgozott. A vízfelszínen kialakult kisebb-nagyobb jégtáblákat ide-oda sodorta, időnként össze is törte.

Mára virradóra viszont jelentősen mérséklődött a szél ereje, miközben a hőmérséklet a part mentén több helyen mínusz tíz Celsius-fok alá csökkent. Ennek köszönhetően a tó felszínén gyakorlatilag teljesen összefüggő jégréteg alakult ki.

A jégzajlás egyelőre nem befolyásolja a kompforgalmat: a Szántód és Tihany közötti járatok továbbra is óránként közlekednek 7:00 és 17:15 között.

Az előrejelzések szerint a következő fagyos éjszakák tovább erősíthetik a jégképződést. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák:

a jég vastagsága továbbra is egyenetlen, ezért rámenni veszélyes és tilos.

Borítókép: Jégpáncél borítja be a Balatont (Fotó: MW)