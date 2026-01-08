Befagyott a Balaton, de sportolásra még nem alkalmas

A Siófoki Viharjelző Obszervatórium jelezte, hogy a várakozásoknak megfelelően csütörtök reggelre összefüggő jégtakaró jelent meg legnagyobb tavunkon.
Mivel éjszaka is fújt a szél, így
hullámzás közben fagyott meg a víz, rücskös, nagyjából két centiméteres jég borítja a tavat. Közben az erős szél félméteres hókupacokat emelt a parton, amely így nagyon látványos
– írja közösségi oldalán a HungaroMet.
Ahhoz, hogy sportolásra alkalmas legyen a jég, a hideg mellett szükség van arra is, hogy ne fedje be hó, hiszen az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.
