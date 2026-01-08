balatonjéghungaromet

Befagyott a Balaton, de sportolásra még nem alkalmas

A két centiméteres jégréteg még veszélyes, könnyen beszakadhat a súly alatt.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet2026. 01. 08. 20:54
A Siófoki Viharjelző Obszervatórium jelezte, hogy a várakozásoknak megfelelően csütörtök reggelre összefüggő jégtakaró jelent meg legnagyobb tavunkon.

Siófok, 2018. március 1. A befagyott Balaton Siófok-Szabadifürdõnél 2018. március 1-jén. MTI Fotó: Mónus Márton
A befagyott Balaton Siófok-Szabadifürdőnél 2018-ban (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Mivel éjszaka is fújt a szél, így 

hullámzás közben fagyott meg a víz, rücskös, nagyjából két centiméteres jég borítja a tavat. Közben az erős szél félméteres hókupacokat emelt a parton, amely így nagyon látványos 

– írja közösségi oldalán a HungaroMet.

Ahhoz, hogy sportolásra alkalmas legyen a jég, a hideg mellett szükség van arra is, hogy ne fedje be hó, hiszen az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.

Borítókép: Komp halad a részben befagyott Balatonban Szántód felé 2018. március 3-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

