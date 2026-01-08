Eladó a jeges Balatonból kihalászott, országszerte mémmé vált Hummer

Általában nagy ívben kerülik a vevők a vízkáros használt autókat, a nepperek pedig mindent megtesznek a nemegyszer korrózióhoz, elektromos zavarokhoz és más hibákhoz vezető múlt gondos leplezéséért, vagy, ha muszáj bevallani, áron alul hirdetik a portékát. Ám szökőévente egyszer akadnak kivételek: amikor éppen a fürdőzés miatt vált híressé, pontosabban mémmé a járgány, és az eladó reményei szerint éppen ez teheti kapóssá.

Fotó: Használtautó.hu

A Használtautó.hu oldalon felbukkant hirdetés leírásában nem egyszerűen bevallja az eladó, hogy e Hummer H2 alatt szakadt be a Balaton jege, fotókkal illusztrálva a régi kalandot, hanem még fel is hívja a figyelmet a közelgő évfordulóra, illetve a jól ismert terepjáró reklámértékére. Bár a korabeli híradások egy része még szlovák rendszámosként említi, az adatlap szerint amerikai papírjai vannak, így a 14,69 millió forintos árhoz további költségek is adódnak.

Fotó: Használtautó.hu

Üzemképes és napi használatra is tökéletes állapotot és 77 ezer kilométeres futásteljesítményt ígér a V8-as benzines terepjáró tulajdonosa, és a szárazföldön készített fotók egyike stílszerűen tóparton, a másik pedig egy szürke H2-es társaságában ábrázolja a fekete H2-est. Utóbbi felállás amiatt érdekes, mert az ominózus 2012. februári napon ugyanilyen színösszeállítású Hummer-duó vágott neki egyeként 2,9 tonnás tömeggel a Balaton 8-10 centi vastag jegének. Pontosabban az egyik terepjáró félig elsüllyedt, és valamivel később ugyanígy járt a segítségére siető másik is.

Fotó: Porthole.hu

Akadtak olyan feltételezések is, melyek szerint a csapat Balatonakarattyáról a túlpartra akart átkelni, ezt azonban nem lehetett bizonyítani. Mindenesetre a mentés komplex feladatot adott a vízirendészetnek és a katasztrófavédelemnek, az internetet pedig hamar elárasztották a hummeres mémek. Az egyik montázs szerint Chuck Norris befagyás nélkül is át tudta volna szelni a Balatont egy H2-essel, mások Hummer sétányt szerkesztettek az akarattyai térképnézetre, a legszellemesebb pedig alighanem a sárga tengeralattjáró-terepjáró volt.