Először megverte a kisfiút a Pest vármegyei játszótéren, aztán pénzt ajánlott, és teljesen feltárulkozott neki

A sértett ezután a közeli büféhez, majd a sportpályához tartozó játszótérre ment, ahová követte a vádlott. A férfi a kisfiút egy mászókához hívta, ahol az elkövető letolta a nadrágját, és a gyermeket szexuálisan molesztálta. A férfi még pénzt is felajánlott, ha megteszi, amire kéri.

A vádlott ezt követően a sértettet a libikóka-hajóhoz hívta, ahol szexuális cselekményre próbálta rávenni, de ez a sértett ellenállása miatt nem sikerült. A vádlott a kisfiút fogdosta, ekkor a gyermek sírni kezdett és segítségért kiabált, mire a férfi többször arcon ütötte, majd felszólította, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen.

A sértett szüleinek elmesélte a történteket, akik feljelentést tettek a rendőrségen.