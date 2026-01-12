Rendkívüli

férfiszexuális erőszakpénzkisfiú

Először megverte a kisfiút a Pest vármegyei játszótéren, aztán pénzt ajánlott, és teljesen feltárulkozott neki

Minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki egy kisfiúval erőszakoskodott egy játszótéren.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 01. 12. 12:04
a helyszín Forrás: Magyarország Ügyészsége
A vádirat szerint a fiatal férfi ismerte a 12. életévét be nem töltött sértettet. A kisfiú tavaly márciusban egy Vác melletti település sportpályáján játszott, amikor megjelent a vádlott. A vádlott beállt focizni, közben a kisfiút egyszer lábon rúgta és megpofozta.

A sértett ezután a közeli büféhez, majd a sportpályához tartozó játszótérre ment, ahová követte a vádlott. A férfi a kisfiút egy mászókához hívta, ahol az elkövető letolta a nadrágját, és a gyermeket szexuálisan molesztálta. A férfi még pénzt is felajánlott, ha megteszi, amire kéri.

A vádlott ezt követően a sértettet a libikóka-hajóhoz hívta, ahol szexuális cselekményre próbálta rávenni, de ez a sértett ellenállása miatt nem sikerült. A vádlott a kisfiút fogdosta, ekkor a gyermek sírni kezdett és segítségért kiabált, mire a férfi többször arcon ütötte, majd felszólította, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen.

A sértett szüleinek elmesélte a történteket, akik feljelentést tettek a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit minősített szexuális erőszak bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint minden olyan foglalkozástól való eltiltását indítványozta, aminek a gyakorlása közben 18 éven aluli személlyel kerülne kapcsolatba.

A főügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott a bíróság előkészítő ülésén beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról az, hogy a bíróság 10 év fegyházbüntetésre ítélje és 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

A hónap elején egy kiskorú fiút késeltek meg egy miskolci játszótéren. 

