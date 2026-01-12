Szökevény fiatalemberre bukkantak a Népszínház utcát borító hó alatt + videó

Bejelentés érkezett a rendőrségre január 11-én délelőtt arról, hogy egy budai kórházból megszökött egy 14 éves fiú – írja a rendőrségi portál.
Budáról érkezett.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság körözést adott ki, és nagy erőkkel azonnal keresni kezdték. A gyerekre négy és fél órával később a VIII. kerületben, a Népszínház utcában, a hóban fekve találták rá a Készenléti Rendőrség járőrei.
A fiú nagy nehezen annyit tudott elmondani, hogy rengeteg alkoholt ivott, nem tud mozogni, azért feküdt le az utcán. Mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték. A rendőrök időben megtalálták, különben a –5, –8 fok körüli hidegben súlyosan kihűlhetett, sőt akár meg is halhatott volna – fűzték hozzá.
