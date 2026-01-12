Ukrajna háborúba akarja rántani Európát

A hajlandók koalíciójaként emlegetett kezdeményezés egyre inkább politikai eszköznek tűnik. A hivatalos cél Ukrajna tárgyalási pozícióinak javítása és Európa önálló fellépésének demonstrálása, de a csapattelepítés egyelőre inkább csak hangzatos ígéret. Michal Kujawski varsói újságíró a Kyiv Post oldalán megjelent véleménycikkében – melyet az Origo szemlézett – azt részletezte, hogy a Kreml „nemje” szerinte sokkal inkább politikai üzenet, mint tényleges vörös vonal, hiszen „Moszkva korábbi figyelmeztetései is rendre következmények nélkül maradtak”.

Moszkva soha nem egyezne bele nyugati csapatok ukrajnai telepítésébe, a tervek mégis napirenden maradtak (Fotó: AFP)

