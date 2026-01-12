Trump látványos előrelépésről beszél a békefolyamatban, mások óvatosabbak + videó

Donald Trump szerint az orosz–ukrán háború a végéhez közeledik, és a diplomácia új lendületet kapott. Az amerikai elnök vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: „Haladunk előre”, hangsúlyozva, hogy számára az életek megmentése a legfontosabb szempont – számolt be róla a Kyiv Post.

Donald Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: „Haladunk előre” (Fotó: AFP)

Trump látványos előrelépésről beszél

„Életeket akarok menteni – orosz és ukrán életeket. Ez az egyetlen ok, amiért ezt teszem. Ez Biden háborúja – nem Trump háborúja… Csak annyit tehetek, hogy megállítom, és úgy gondolom, hogy haladunk előre ennek mentén” – fogalmazott. Mások azonban jóval óvatosabbak. A háttérben megszólaló diplomaták szerint valóban van mozgás, de a bizalom továbbra is törékeny, különösen Moszkva szándékait és Washington hosszú távú megbízhatóságát illetően.

Van mozgás, de senki ne keverje össze a lendületet a határozottsággal

– mondta egy nyugati diplomata. Hozzátette: A politikai jelek valósak. A végkifejlet azonban nem.

Rubio megállás nélkül egyeztet a háttérben (Fotó: AFP)

Rubio megállás nélkül egyeztet a háttérben

Miközben Trump a haladásról beszél, Marco Rubio külügyminiszter a színfalak mögött intenzív diplomáciai egyeztetéseket folytat. Vasárnap Jean-Noel Barrot francia külügyminiszterrel tárgyalt az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről és a tágabb transzatlanti kérdésekről. Telefonon egyeztetett a ciprusi külügyminiszterrel is Ciprus EU-elnöksége kapcsán.