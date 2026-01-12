Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

Trump látványos előrelépésről beszél a békefolyamatban, mások óvatosabbak + videó

Donald Trump amerikai elnök látványos „előrelépésről” beszél az ukrajnai békefolyamatban, ám Európában egyre kevésbé hisznek a gyors rendezésben. Mély bizonytalanság uralkodik: a NATO jövője kérdéses, az amerikai elkötelezettség pedig feltételekhez kötöttnek tűnik.

Sebők Barbara
2026. 01. 12. 10:42
Trump látványos előrelépésről beszél a békefolyamatban, mások óvatosabbak Forrás: AFP
Donald Trump szerint az orosz–ukrán háború a végéhez közeledik, és a diplomácia új lendületet kapott. Az amerikai elnök vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: „Haladunk előre”, hangsúlyozva, hogy számára az életek megmentése a legfontosabb szempont – számolt be róla a Kyiv Post.

Donald Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: „Haladunk előre”
Donald Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: „Haladunk előre” (Fotó: AFP)

Trump látványos előrelépésről beszél

„Életeket akarok menteni – orosz és ukrán életeket. Ez az egyetlen ok, amiért ezt teszem. Ez Biden háborúja – nem Trump háborúja… Csak annyit tehetek, hogy megállítom, és úgy gondolom, hogy haladunk előre ennek mentén” – fogalmazott. Mások azonban jóval óvatosabbak. A háttérben megszólaló diplomaták szerint valóban van mozgás, de a bizalom továbbra is törékeny, különösen Moszkva szándékait és Washington hosszú távú megbízhatóságát illetően.

Van mozgás, de senki ne keverje össze a lendületet a határozottsággal

– mondta egy nyugati diplomata. Hozzátette: A politikai jelek valósak. A végkifejlet azonban nem.

Rubio megállás nélkül egyeztet a háttérben
Rubio megállás nélkül egyeztet a háttérben (Fotó: AFP)

Rubio megállás nélkül egyeztet a háttérben

Miközben Trump a haladásról beszél, Marco Rubio külügyminiszter a színfalak mögött intenzív diplomáciai egyeztetéseket folytat. Vasárnap Jean-Noel Barrot francia külügyminiszterrel tárgyalt az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről és a tágabb transzatlanti kérdésekről. Telefonon egyeztetett a ciprusi külügyminiszterrel is Ciprus EU-elnöksége kapcsán.

Hétfőn Johann Wadephul német külügyminiszter érkezik Washingtonba. 

A tisztviselők szerint Ukrajna „kiemelt helyen szerepel a napirenden”. A látogatás időzítése kényes: nemcsak az ukrajnai háború miatt, hanem a Grönland körül kialakult feszültségek miatt is. Wadephul Washington előtt Reykjavíkban tárgyalt az Északi-sarkvidék biztonságáról, jelezve: Ukrajna ügye egyre szorosabban összefonódik a nagyhatalmi versennyel. Közben Lars Klingbeil német pénzügyminiszter is az amerikai fővárosban egyeztet a kritikus nyersanyagokról – olyan kérdésekről, amelyet diplomáciai körök Ukrajna újjáépítésével kötnek össze.

Még soha nem volt ilyen fontos befektetni a transzatlanti partnerségbe

– mondta Wadephul Berlinben, elismerve, hogy „véleménykülönbségek” vannak Washingtonnal, amelyeket párbeszéddel kívánnak rendezni. 

Hétfőn Johann Wadephul német külügyminiszter érkezik Washingtonba
Hétfőn Johann Wadephul német külügyminiszter érkezik Washingtonba (Fotó: AFP)

Ezek a különbségek Trump NATO-val kapcsolatos kijelentéseiben is megjelentek. Az elnök ismét kétségbe vonta a szövetség értékét.

Szeretem a NATO-t. Csak azon tűnődöm, hogy ha szükségünk lenne rá, akkor ott lennének-e nekünk. Nem vagyok benne biztos, hogy ott lennének

– mondta. A Grönlanddal kapcsolatos megjegyzései tovább mélyítették az európai aggodalmakat. „Ha mi nem vesszük át Grönlandot, akkor Oroszország vagy Kína fogja – és ezt nem hagyom megtörténni” – jelentette ki, hozzátéve: 

Így vagy úgy, de Grönland a miénk lesz.

Egy magas rangú európai diplomata ezeket a kijelentéseket „mélyen destabilizálónak” nevezte, hangsúlyozva: nem lehet áldozatot kérni a szövetségesektől, miközben máshol területszerzésről beszélnek.

Európai vita a csapatokról

A feszültség az európai vitákban is megjelenik. Emmanuel Macron francia elnök javaslata, miszerint francia csapatok állomásoznának Ukrajnában egy fegyverszünet után, széles körű ellenállást váltott ki. 

A tervek szerint akár hatezer katona is érkezhetne, „biztonsági”, nem harci feladattal.

Közben az Egyesült Királyság és Franciaország már nyilatkozatot írt alá Ukrajnával a csapattelepítésről és katonai központok létrehozásáról. Németország is készül: Friedrich Merz kancellár szerint Berlin a fegyverszünet után csapatokat küldhet az Ukrajnával szomszédos NATO-területre. A koalíció részt venne egy amerikai vezetésű megfigyelő rendszerben is, drónokkal és műholdakkal.

A tervek szerint akár hatezer katona is érkezhetne, „biztonsági”, nem harci feladattal
A tervek szerint akár hatezer katona is érkezhetne, „biztonsági”, nem harci feladattal (Fotó: AFP)

Kijev folytatja

Ukrajna eközben nem vár. Volodimir Zelenszkij elnök közölte: kiterjesztik a mélységi csapásokat Oroszország területén – erről a kárpátaljai magyar hírportál is beszámolt.

Még túl korai nyilvánosan beszélni egyes műveletekről – azokról, amelyeket az oroszok már megéreztek

– mondta. „Aktívan védekezünk, és minden orosz veszteség közelebb hozza a háború végét.”

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök vasárnap az Air Force One fedélzetén (Fotó: AFP)

