kosárlabdaIsztambulmagyar női kosárlabda-válogatott

Az Argentína elleni hosszabbításos kosárgyőzelem sem volt elég vb-részvételhez

Előbb a magyar női kosárlabda-válogatott 91-82-re megverte Argentínát, majd jöttek a kanadaiak, akiknek le kellett volna győzni az eddig nyeretlen japánokat azért, hogy a magyar csapat 28 év szünet után ott legyen a vb-n. Sajnos, minden másképp alakult. A japánok feltámadtak, 66-62-re nyertek, s ez azt jelenti, hogy a magyarok még nem mondhatják vb-résztvevőnek magukat.

Lantos Gábor
2026. 03. 15. 17:18
Kiss Virág, aki a magyar csapat egyik legjobbja volt Argentína ellen
Kiss Virág, aki a magyar csapat egyik legjobbja volt Argentína ellen Fotó: BEYZA COMERT Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogyan arról a korábbiakban beszámoltunk, Magyarország női kosárlabda-válogatottja végtelenül kiélezett és nagy csatában, hosszabbításban verte meg 91-82-re Argentínát. Ez volt a magyarok második győzelme az isztambuli selejtezőtornán, hiszen az első fordulóban Japán ellen sikerült nyerni. Az argentin csapat legyőzése azonban még nem jelentette azt, hogy megvan a kijutás, ehhez meg kellett várni az utánunk következő mérkőzést, amelyet a kanadai és a japán csapat vívott egymással. 

kosárlabda
Völgyi Péter szövetségi kapitány, aki kivezetheti a magyar kosárlabda-válogatottat a női világbajnokságra (Fotó: BEYZA COMERT / ANADOLU)

Kanada kikapott, nem vagyunk még kint  női kosárlabda-világbajnokságon

Az eddig három mérkőzésből hármat megnyerő Kanada és az eddigi összes találkozóját elveszítő Japán nagy csatát vívott egymással. Egy félidőnyi játékot követően 39-39 volt az állás. A második félidőben a japánok nem zuhantak össze és meglepetésre 66-62-re nyertek. Ezzel a magyar csapat vasárnap biztosan nem jut még ki a vb-re, ehhez meg kell várni a keddi utolsó fordulót, amikor a mieink Törökország ellen játszanak majd.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.