Az Argentína elleni hosszabbításos kosárgyőzelem sem volt elég vb-részvételhez

Ahogyan arról a korábbiakban beszámoltunk, Magyarország női kosárlabda-válogatottja végtelenül kiélezett és nagy csatában, hosszabbításban verte meg 91-82-re Argentínát. Ez volt a magyarok második győzelme az isztambuli selejtezőtornán, hiszen az első fordulóban Japán ellen sikerült nyerni. Az argentin csapat legyőzése azonban még nem jelentette azt, hogy megvan a kijutás, ehhez meg kellett várni az utánunk következő mérkőzést, amelyet a kanadai és a japán csapat vívott egymással.

Völgyi Péter szövetségi kapitány, aki kivezetheti a magyar kosárlabda-válogatottat a női világbajnokságra (Fotó: BEYZA COMERT / ANADOLU)

Kanada kikapott, nem vagyunk még kint női kosárlabda-világbajnokságon

Az eddig három mérkőzésből hármat megnyerő Kanada és az eddigi összes találkozóját elveszítő Japán nagy csatát vívott egymással. Egy félidőnyi játékot követően 39-39 volt az állás. A második félidőben a japánok nem zuhantak össze és meglepetésre 66-62-re nyertek. Ezzel a magyar csapat vasárnap biztosan nem jut még ki a vb-re, ehhez meg kell várni a keddi utolsó fordulót, amikor a mieink Törökország ellen játszanak majd.