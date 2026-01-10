Robert C. Castel: Grönland és a NATO jövője

A megrögzött realista számára rendkívül szórakoztató figyelni, ahogy a szabályokon alapuló nemzetközi rend, a nemzetközi jog és a nemzetközi gittegyletek apostolai miként kergetik egymás farkát, Grönlandra izgulva, a moralizálás mókuskerekében. A normák, amiket egymás fejéhez vágnak – önrendelkezés, szuverenitás, a határok megváltoztathatatlansága, dekolonializáció stb. – sohasem kérkedtek azzal, hogy különösebben kompatibilisek lennének. Ennek ellenére az igazhitűek középkori hitvitája tovább folyik arról, hogy a szabályokon alapuló ENSZ képes-e egy akkora követ teremteni, amit a humanitárius nemzetközi jog nem képes felemelni.

Tárgyilagosan szemlélve a dolgot,

itt nem jogokról, normákról, vélt vagy valós közös értékekről, egy szövetség szelleméről van szó, hanem brutális egyszerűséggel: érdekszférákról. Hiába tartozik Európa és az USA strukturálisan ugyanahhoz a katonai szövetséghez, funkcionálisan egymás versenytársai a lassan megnyíló Észak meghódításában.

Az USA sohasem rejtette véka alá a több évszázados ambícióit Grönlanddal kapcsolatban, és a szigetet és az azt körülvevő tengereket mindig is Amerika érdekszférájának tekintette. Brüsszel esetében a Grönlanddal kapcsolatos ambíciók sokkal újabb keletűek.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az EU északi érdekszférájának a kérdése az utóbbi években az unió stratégiai autonómiájának az egyik sarkalatos pontjává vált. Ennek a változásnak az intézményesített kifejezése az unió 2024-ben, Nuukban megnyitott képviseleti irodája.

A „verseny az Arktikumért” nem több, mint a „verseny Afrikáért” XXI. századi megfelelője. Mivel pedig ebben az új, még felosztatlan régióban az amerikai és az európai érdekszférák átfedésben vannak, az ütközés hosszú távon elkerülhetetlen.

Így válik a grönlandi válság korunk fashodai incidensévé, felidézve egy régi gyarmati súrlódás emlékét, ami ott és akkor (Szudán, 1898) kis híján háborúba sodorta egymással az akkori Nyugat két vezető hatalmát, Nagy-Britanniát és Franciaországot.

Miközben mások a morális magaslesekről tovább acsarkodnak azon, hogy kinek mit szabad a nemzetközi rendszerben, mi inkább vegyük elő a szerszámosládánkból a valószínűségkúpot, a játékelmélet és a szövetségi súrlódás feltérképezésének (AFA) az eszközeit, és vizsgáljuk meg, hogy mi is történik itt tulajdonképpen. És főleg azt, hogy milyen veszélyeket rejt ez a konfliktus a NATO kohéziójára nézve.