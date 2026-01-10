idezojelek
Vélemény

Robert C. Castel: Grönland és a NATO jövője

Fatális lehet, hogy Európa és az USA két különböző játékban cselekszenek.

Robert C. Castel
2026. 01. 10.
Fotó: AFP/Ritzau Scanpix/EMIL STACH
A megrögzött realista számára rendkívül szórakoztató figyelni, ahogy a szabályokon alapuló nemzetközi rend, a nemzetközi jog és a nemzetközi gittegyletek apostolai miként kergetik egymás farkát, Grönlandra izgulva, a moralizálás mókuskerekében. A normák, amiket egymás fejéhez vágnak – önrendelkezés, szuverenitás, a határok megváltoztathatatlansága, dekolonializáció stb. – sohasem kérkedtek azzal, hogy különösebben kompatibilisek lennének. Ennek ellenére az igazhitűek középkori hitvitája tovább folyik arról, hogy a szabályokon alapuló ENSZ képes-e egy akkora követ teremteni, amit a humanitárius nemzetközi jog nem képes felemelni.

Tárgyilagosan szemlélve a dolgot, 

itt nem jogokról, normákról, vélt vagy valós közös értékekről, egy szövetség szelleméről van szó, hanem brutális egyszerűséggel: érdekszférákról. Hiába tartozik Európa és az USA strukturálisan ugyanahhoz a katonai szövetséghez, funkcionálisan egymás versenytársai a lassan megnyíló Észak meghódításában.

Az USA sohasem rejtette véka alá a több évszázados ambícióit Grönlanddal kapcsolatban, és a szigetet és az azt körülvevő tengereket mindig is Amerika érdekszférájának tekintette. Brüsszel esetében a Grönlanddal kapcsolatos ambíciók sokkal újabb keletűek.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az EU északi érdekszférájának a kérdése az utóbbi években az unió stratégiai autonómiájának az egyik sarkalatos pontjává vált. Ennek a változásnak az intézményesített kifejezése az unió 2024-ben, Nuukban megnyitott képviseleti irodája. 

A „verseny az Arktikumért” nem több, mint a „verseny Afrikáért” XXI. századi megfelelője. Mivel pedig ebben az új, még felosztatlan régióban az amerikai és az európai érdekszférák átfedésben vannak, az ütközés hosszú távon elkerülhetetlen.

Így válik a grönlandi válság korunk fashodai incidensévé, felidézve egy régi gyarmati súrlódás emlékét, ami ott és akkor (Szudán, 1898) kis híján háborúba sodorta egymással az akkori Nyugat két vezető hatalmát, Nagy-Britanniát és Franciaországot.

Miközben mások a morális magaslesekről tovább acsarkodnak azon, hogy kinek mit szabad a nemzetközi rendszerben, mi inkább vegyük elő a szerszámosládánkból a valószínűségkúpot, a játékelmélet és a szövetségi súrlódás feltérképezésének (AFA) az eszközeit, és vizsgáljuk meg, hogy mi is történik itt tulajdonképpen. És főleg azt, hogy milyen veszélyeket rejt ez a konfliktus a NATO kohéziójára nézve.

A Taylor-féle valószínűségkúp egy egész sor forgatókönyvet vetít elénk és osztályoz Grönlanddal kapcsolatban. A kúp legszélén, a potenciális forgatókönyvek között található két extrém szcenárió. Az egyik egy teljes amerikai visszakozó, a másik pedig egy, a venezuelai­hoz hasonló kinetikus akció. Bármilyen kicsi is az esély rá, hogy ezek megvalósuljanak, teljesen levenni az asztalról mégsem lehet őket. A kúp testén belül, egy fokkal beljebb található a plauzibilitás sávja. Az itt parkoló forgatókönyvek valószínűséghányadosa magasabb ugyan, mint a peremen lévőké, de a legvalószínűbb szintje alatt marad. Itt található a Trump elnök által gyakran hangoztatott üzleti tranz­akció, miszerint 

az USA megvásárolná Grönlandot, ahogy azt annak idején Louisianával és Alaszkával tette. A dán, illetve európai ellenállás miatt ez a szcenárió azonban jelenleg megfenekleni látszik.

Az általam legvalószínűbbnek tartott forgatókönyv egy többszintű amerikai „hibrid” akció, aminek a körvonalait szeretném itt néhány mondatban felvázolni.

Hogy mik lennének az építőkockái a Trump-adminisztráció Grönland-akciójának? Nos, erre a választ a korábbi panamai, gázai, iráni és venezuelai beavatkozásokban kell keresnünk, továbbá az 1956-os szuezi válság történelmi esettanulmányában.

Lássuk hát, mi a jelentősége azoknak a legóknak, amikből a Trump-adminisztráció geostratégiája építkezik.
 

A szuezi válság legfontosabb precedense, hogy ha az alapvető érdekei megvédéséről van szó, az USA nem habozik markánsan konfrontálódni a legközelebbi szövetségeseivel sem, és hajlandó elfogadni azt, hogy a NATO kohéziója ideiglenes csorbát szenved. 

A történelmi precedens pozitívuma, hogy az Eisenhower-adminisztráció nem vitte túlzásba a dolgot. A precízen kimért nyomásgyakorlás célja a szövetség integritásának a megóvása volt.

A panamai precedens egyrészt világosan megmutatta, hogy a Rubio által vezetett külügyi apparátus milyen hatékonyan kezeli a kényszerdiplomácia eszközét. Másrészt azt is bemutatta, hogy az USA nem ragaszkodik a másik fél szuverenitásának a nyilvános megalázásához. A formális katonai megszállásra a „rotáció” és a „közös hadgyakorlatok”, a fizikai kontrollra pedig az amerikai magáncégek jelenléte húzott selyemkesztyűt.

A gázai diplomáciai beavatkozás tanulsága, hogy Trump olyan kondás, aki képes a legbitangabb kanokat is a csürhébe verni, és ígéretek meg fenyegetések hálójával ott is tartani őket. Végül 

az iráni és még inkább a venezuelai „legó” üzenete, hogy az USA nem mond le az ultima ratio regisről, és ha kell, kinetikus erőt is alkalmaz. Mi több, a minimális kinetikus lábnyom lehetővé teszi, hogy ezt a pengét minimális hazai felhördülés mellett bármikor forgathassa.

Hogyan is nézhet ki Trump jövőbeli Grönland-akciója? A legzavarbaejtőbb, hogy az akció tulajdonképpen már hónapokkal ezelőtt elkezdődött.

Az első fokozat a biztonsági racionálé megteremtése. „Dánia/Európa nem képes megvédeni Grönlandot az orosz, illetve a kínai behatolás ellen.” Ha pedig a sziget annyira fontos ügy Európa, mint az USA számára, akkor nem hagyhatjuk, hogy kispályások védjék a koronaékszert. Ami ebből a fokozatból egyelőre hiányzik, az a sürgősség, az azonnali veszély narratívája.

A második fokozat a jól ismert „Trump-harmonika”. Masszív nyomásgyakorlás (kinetikus fenyegetés), aztán a hirtelen engedékenység, miután az amerikai jóindulatért cserébe járó védelmi pénz háttéregyezményekben kerül kifizetésre. Új amerikai bázisok, katonai megszállás helyett „hadgyakorlatban részt vevő” és „ideig­lenes” csapatok rotálása, előnyös gazdasági egyezmények. Az erőforrásokat az USA sem magának teszi félre, csupán az „áramlásukat” kívánja ellenőrizni.

A harmadik fokozat pedig a NATO-n belüli aszimmetria kihasználása a nyomásgyakorlásra és a de facto amerikai hatalomátvétel elleni ellenállás megtörésére. 

A hajlandók koalíciójával Európa önként dugta bele a fejét a hurokba, mivel ezzel a kötelezettségvállalással még inkább függővé tette magát az Egyesült Államoktól. Az amerikai biztonsági garancia itt már nem egy távoli, hipotetikus nukleáris „backstop”, hanem egy nagyon is valós, azonnali hírszerzés-műveleti-logisztikai függőség.

De nem kell aggódni, ha Grönland el is száll, az arc megmarad. A dán szuverenitás jelei megmaradnak, legalábbis addig, ameddig az amerikai ígéretek meg nem dolgozzák a grönlandi önrendelkezés híveit. Európa felé az üzenet tele lesz a „közös”, a „szövetségi” és „a NATO északi szárnyának a megerősítése” szlogenekkel. Ha pedig valaki túlságosan komolyan veszi az európai önállósdit, akkor hirtelen, „technikai okok miatt” leállhat az Ukrajnának nyújtott hírszerzési támogatás, és egy gyors orosz előretörés hamar észhez téríti a renitenskedőket.

Mindez a realizmus perspektívájából nézve teljesen rendben is lenne, mivel hűen tükrözi az Atlanti-óceán két partja közötti erőviszonyokat. 

Ha Európa ennyire ragaszkodik az ukrán kalandhoz, akkor ennek természetesen ára van. A jelen esetben az ár az Óvilág egyik utolsó Újvilág-beli gyarmatának az elvesztése.

A problémát én máshol látom, és ez az aggodalom a NATO kohéziójával és talán a szövetség jövőjével kapcsolatos.

A játékelmélet szemszögéből nézve a dolgot, Európa és az USA két különböző játékban cselekszenek. Az EU meglátása szerint ez egy klasszikus „szarvasvadászat-játék” (staghunt), amiben mindenki jobban jár, ha kooperál, de a legtöbben mégis inkább a saját pecsenyéjüket keresve beérik egy meglőtt nyúllal is. Az USA ezzel szemben a klasszikus „gyávanyúl-játékot” (chicken) játssza, aminek a lényege, hogy mindkét fél eszkalál, ameddig a gyávább el nem rántja a kormányt. A probléma, hogy az előbbi játékban a nem kooperáció kimenetelei nem fatálisak, legfeljebb a szövetség működik alacsonyabb hatékonysággal. Az utóbbiban azonban a kooperáció hiánya mindkét fél részéről fatális ütközéshez vezethet.

Európa tévesen azonosítja be a játékot „szarvasvadászatként”, és az ebben a játékban elfogadott időhúzó, halogató, formalitásokba menekülő taktikákat alkalmazza. A játék természete azonban teljesen más, és amikor a „gyávanyúl- játék” két autója egymás felé rohan, az időhúzás taktikája fatális lehet mindkét fél számára.

Ne essünk a szakmai optimizmus csapdájába. Nincs semmi Fukuyama-féle történelmi szükségszerűség a NATO fennmaradásában. A szuezi válságot sikerült átvészelni, mert akkor tapasztalt és megfontolt vezetők álltak a kormányrúdnál. A kérdés, hogy az előttünk álló grönlandi válságot is hasonló súlycsoportba tartozó vezetők fogják-e menedzselni.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

