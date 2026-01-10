Lepaktált London és Kijev

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter a Telegramon közölte, hogy brit kollégájával, John Healeyvel pénteken Kijevben írta alá a stratégiai védelmi megállapodást. Tájékoztatása szerint az egyezmény már 2026-tól több területen összehangolja és tovább erősíti a két ország katonai együttműködését – írja a Kyiv Post forrásaira hivatkozva az Origo.

Denisz Smihal brit kollégájával, John Healeyvel pénteken Kijevben írta alá a stratégiai védelmi megállapodást Fotó: AFP

Smihal arra is felhívta a figyelmet, hogy London eddig is aktívan részt vett Ukrajna védelmi képességeinek bővítésében, különösen az orosz támadások elleni védekezésben.

Ennek részeként jelentősen növelik az Octopus elfogó drónok gyártását: a tervek szerint havi ezer darab készülhet.

A tárgyalásokon több hadiipari projekt is szóba került. Áttekintették a légvédelemhez és a nagy hatótávolságú fegyverekhez kapcsolódó közös fejlesztési lehetőségeket, valamint a svéd Gripen vadászgépek esetleges ukrajnai gyártásának kérdését is. A megbeszélések során Ukrajna tengeri védelmének megerősítése szintén napirendre került.