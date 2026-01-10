Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

Lepaktált London és Kijev

Új szintre emelte a katonai együttműködést Ukrajna és az Egyesült Királyság. Száz évre szóló stratégiai védelmi megállapodást írt alá a két ország, amely a légvédelem, a drónfejlesztés és a nagy hatótávolságú fegyverrendszerek beszerzésére és fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.

Sebők Barbara
2026. 01. 10. 15:28
A következő száz évben is háborúra készülnek – paktumot írt alá London és Kijev Forrás: AFP
Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter a Telegramon közölte, hogy brit kollégájával, John Healeyvel pénteken Kijevben írta alá a stratégiai védelmi megállapodást. Tájékoztatása szerint az egyezmény már 2026-tól több területen összehangolja és tovább erősíti a két ország katonai együttműködését – írja a Kyiv Post forrásaira hivatkozva az Origo.

Denisz Smihal brit kollégájával, John Healeyvel pénteken Kijevben írta alá a stratégiai védelmi megállapodást
Denisz Smihal brit kollégájával, John Healeyvel pénteken Kijevben írta alá a stratégiai védelmi megállapodást Fotó: AFP

Smihal arra is felhívta a figyelmet, hogy London eddig is aktívan részt vett Ukrajna védelmi képességeinek bővítésében, különösen az orosz támadások elleni védekezésben. 

Ennek részeként jelentősen növelik az Octopus elfogó drónok gyártását: a tervek szerint havi ezer darab készülhet. 

A tárgyalásokon több hadiipari projekt is szóba került. Áttekintették a légvédelemhez és a nagy hatótávolságú fegyverekhez kapcsolódó közös fejlesztési lehetőségeket, valamint a svéd Gripen vadászgépek esetleges ukrajnai gyártásának kérdését is. A megbeszélések során Ukrajna tengeri védelmének megerősítése szintén napirendre került.

Az ukrán miniszter beszámolója szerint brit partnerét tájékoztatta az orosz hadsereg péntek éjszakai, nagyszabású támadásának következményeiről is. Állítása szerint Moszkva az Oresnyik típusú rakétát is bevetette. Smihal hangsúlyozta: a légvédelmi rendszerek további megerősítése és a megfelelő lőszerkészletek biztosítása továbbra is elsődleges feladat. A felek egyúttal előkészítették a februárra tervezett Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport, más néven a Ramstein-csoport következő ülését.

Smihal szerint a most aláírt megállapodás fontos állomás a száz évre tervezett partnerségi keretben, és megnyithatja az utat nagyobb volumenű közös projektek előtt is.

John Healey brit védelmi miniszter az X-en reagált az eseményekre. Bejegyzésében bírálta Oroszország éjszakai támadásait, amelyeket Vlagyimir Putyin újabb megfélemlítési kísérletének nevezett. Szerinte ezek a lépések nemcsak Ukrajnát, hanem Európa biztonságát is veszélyeztetik. Hozzátette: kijevi látogatása azt üzeni, hogy az Egyesült Királyság továbbra is kiáll Ukrajna mellett.

Háborús paktumot írt alá London és Kijev

Az együttműködés hátterében egy korábbi politikai döntés áll. Az ukrán parlament 2025 szeptemberében ratifikálta az Egyesült Királysággal kötött, száz évre szóló partnerségi megállapodást. 

Az egyezmény nemcsak a biztonsági és védelmi kérdésekre terjed ki, hanem a gazdaságra, a tudományra, a technológiai fejlesztésekre és a kulturális kapcsolatokra is.

A hosszú távú partnerség alapjait már 2025 januárjában lefektették. Ekkor Sir Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő egy szokatlan, online egyeztetésen állapodott meg a százéves együttműködés elindításáról.

Borítókép: Sir Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Moszkvát vették célba az ukránok + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

