Zelenszkij már Washingtonban, Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy az ukrán elnök igent mond

Vélemény

A száz évre szóló brit–ukrán megállapodást elfújja a szél

Keir Starmer, miként Ursula von der Leyen, nem barátja a magyaroknak, viszont keblére öleli Volodimir Zelenszkijt.

Bánó Attila avatarja
Bánó Attila
2025. 08. 18. 6:05
Fotó: AFP/BEN STANSALL

A britek tényleges világpolitikai súlya és befolyása ugyancsak megkopott. Ezzel nehéz lehet szembenézni olyan politikusoknak, akik ma is a régi dicsőség bűvöletében élnek. Mert volt idő, amikor Nagy-Britannia a világ leghatalmasabb birodalma volt, és távoli földrészeken is képes volt fitogtatni az erejét. Ezt az állapotot meg lehet szokni, mert számos előnye van annak, ha idegen országokat gyarmatosítunk, majd kizsákmányolunk, és bizonyára különös élvezetet okoz, amikor a legyőzöttek ősi államhatárait átrajzoljuk.

Keir Starmer brit miniszterelnök Kijevbe utazott, ahol Zelenszkij ukrán elnökkel aláírt egy száz évre szóló partnerségi megállapodást. Ez állítólag szavatolná Ukrajna biztonságát, segítené a védelmi képességeket és kiterjedne egyéb területekre is.

Starmer ügyelt arra, hogy útjára még Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai csúcstalálkozója előtt kerüljön sor, mivel utána már nem lett volna hírértéke a kijevi megállapodásnak. Ebből is látszik, hogy Nagy-Britannia vezetői úgy viselkednek, mintha a nagyok játszmájában még fújhatnák a passzátszelet.

A kijevi megállapodás száz évre szól, ami már önmagában nevetségessé teszi a dokumentumot. Starmer a látogatás előtt kijelentette: „Közelebb vagyunk egymáshoz, mint valaha, és ez a partnerség a barátságot magasabb szintre emeli.” Igazán? És vajon mekkora időtávban gondolkodik a miniszterelnök úr? Nekünk már az is jól jönne, ha elárulná, mire számíthatunk öt év múlva.

Ami meg a barátságot illeti, jól emlékszem, hogy 

Angyalföldön, Budapest egyik munkáskerületében, az 1960-as években ilyen és hasonló feliratok „díszítették” a falakat: „Éljen a szovjet és a magyar nép örök és megbonthatatlan barátsága!”

Az efféle jelmondatokat nem falfirkászok pingálták (a graffiti műfaja még ismeretlen volt), hanem a feladattal megbízott feliratfestők. A szovjet népről akkor sem tudtuk, hogy mi fán terem, de azt igen, hogy az ukránok is benne vannak. És persze tudtuk, hogy mennyit ér a felülről diktált, ránk erőltetett barátság.

Hazánk és az Egyesült Királyság között soha nem alakult ki olyasfajta baráti kapcsolat, amely történelminek lenne nevezhető, de azért a szigetországban is akadtak barátaink. Jó szívvel emlékezünk például John Pagetre, a régi angol famíliából származó mezőgazdászra és íróra, vagy Lord Rothermere-re (Sidney Harold Harmsworth), a brit sajtómágnásra. 

Paget a Hungary and Transylvania című, először 1839-ben (angol nyelven) megjelent művében írta: „Magyarország boldogulásának ügyét őszintén a szívemen viselem, s úgy gondolom, nagyban előmozdítaná ezt, ha Nyugat-Európában, és különösen Angliában többet tudnának róla.”

Lord Rothermere pedig a Daily Mailben adta közre 1927-ben (Magyarország helye a nap alatt): „Egy olyan népet, mint a magyar, amely mögött egy ezredéves nemzeti és tradicionális fejlődés áll, amely a középkorban hősiesen védte Európát a töröktől, és amelynek már 1222-ben, mindössze hét évvel a miénk után megszületett a maga Magna Chartája, az Aranybulla, nem lehet úgy kezelni, mint egy újonnan létrejött balkáni államot a maga kialakulóban lévő intézményeivel és tapasztalatlan politikusaival.”

A lord cikke hét évvel azután született, hogy a trianoni békediktátummal az első világháború győztesei − első helyen a franciák és a britek – elvették a csaknem ezeréves Magyar Királyság területének kétharmadát, s odaajándékozták a területéhes szomszédoknak. Ukrajna ma erre az egyharmadára zsugorított Magyarországra haragszik, s ehhez jó partnereket talált a háborúpárti britekben és az EU jelenlegi vezetőiben. 

Starmer úr felfogása távol áll attól, amit térségünkkel kapcsolatban John Paget és Lord Rothermere képviselt. Ő, miként Ursula von der Leyen EB-elnök, nem barátja a magyaroknak, viszont keblére öleli Volodimir Zelenszkijt, akinek az országa negyven éve még a Szovjetunió egyik tagállama volt.

A brit külpolitika az első világháború előtt is sokat ármánykodott Európa középső régiójában, mert úgy vélte, hogy Németországnak és az Osztrák–Magyar Monarchiának nincs helye a nap alatt. Ma ugyanezt gondolja a Nyugattól független Oroszországról. Pedig jó lenne ráébredni, hogy az idő vihara már elfújta a nagyhatalmi álmokat. Ugyanúgy, ahogyan hamarosan a kijevi megállapodást is elfújja a szél.

A szerző író, újságíró
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

