A háború a probléma, nem Orbán Viktor

A fő probléma Orbán Viktor – idézte minap a Mandiner egy német tisztviselő szavait azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió javaslata szerint a befagyasztott orosz vagyonból nagyjából 140 milliárd eurós „jóvátételi hitelt” adnának Ukrajnának.

A németek azért tekintenek problémaként a magyar miniszterelnökre, mert semmilyen formában sem támogatja a háború finanszírozását. Márpedig mind a jóvátételi hitel, mind az unió közös hitelfelvétele főként a háború folytatásának eszelős célját szolgálná.

A mi szemszögünkből nézve a fő probléma nem Orbán Viktor, hanem az olyan háborúpárti politikusok, mint Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk, Manfred Weber, Mark Rutte, Volodimir Zelenszkij, valamint a kegyeiket lihegve kereső, ukránbarát Magyar Péter.

Ha a háborút ellenző, békét szorgalmazó miniszterelnökünk problémát jelent a háborús pszichózis lázában égő politikusoknak, akkor ebből levonható az a következtetés, hogy szerintük a háború nem probléma. Vagyis rendjén való, hogy minden egyes napon százak, olykor ezrek halnak, nyomorodnak meg, s miközben a nyugati döntéshozók jómódban és nyugalomban élhetnek, azonközben százezrek hullnak el a fronton úgy, hogy esélyük sem volt családot alapítani, reményteljes életet élni.

Hallom az ellenérvet, miszerint a háborút az oroszok kezdték, ők az agresszorok. És régóta hallom, hogy az oroszoknak nemcsak Ukrajnára fáj a foguk, hanem egész Európát fenyegetik. Igaz, ők ezt váltig tagadják, és főként azt sérelmezik, hogy a Nyugat terjeszkedik a határaik felé.

Érdemes röviden utalni néhány tagadhatatlan tényre. A Nyugat régóta semmibe veszi az orosz atomnagyhatalom biztonsági érdekeit, és tény, hogy egy korábbi amerikai beismerés (Victoria Nuland) szerint az USA 1991 óta ötmilliárd dollárt fektetett Ukrajna „demokratizálásába”. Tény az is, hogy e befektetés csúcspontja volt a kijevi Majdan téren zajló, vérengzésbe torkolló tüntetéssorozat 2013. november vége és 2014. február között. Tudvalévő, hogy többek között ez vezetett a törvényesen megválasztott, oroszbarát Viktor Janukovics ukrán elnök bukásához.