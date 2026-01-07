És még csak a szekér sem halad. Legalább is az általános „világbékekötést” illetően. Pedig az új esztendőben nem ezt vártuk. Újabb és újabb háborús gócok bukkannak fel, a régebbi fenekedők sem akarják abbahagyni háborús politikájukat és igyekezetüket, mintha valami ördögi haláltáncot járna a világ. Mintha mindenki a másikat okolná, az erősebb országok a gyengébbek megregulázására törekszenek, s napnál világosabb, hogy világpolitikai „fontosságukból” jottányit sem akarnak engedni, éljenek a Föld nevű bolygó bármelyik szegletében.
Aki kicsit is figyeli a világpolitika nagyjait, azoknak látniuk kell, hogy valódi békét itt jószerével senki sem akar. Ukrajna úgy szeretne győzni – persze nem a létező, és valós győzelemre alkalmatlan polgáraik háborúba terelésével –, hogy dőljön a pénz a háború folytatásához, és még véletlenül se kelljen rendet rakni például a mérhetetlen korrupciót illetően, no meg számos vitatott kérdéssel kapcsolatban. Mi itt, a szomszédban meg rendre leckét kapunk arról, milyen is egy proxyháború. A Közel-Keleten sem arról szólnak a mindennapok, hogy látnánk a békességóhajtás bizonyítékait. Még a Távol-Kelet is izeg-mozog, húzogatja az óriás bajszát nap mint nap, nem beszélve a legújabb venezuelai kábítószerellenesnek hívott csatározásról, melynek híre pillanatok alatt bejárta a földgolyót, minden politikus mondta a magáét, bizonyítva, hogy ki vannak képezve a háborúzások megítélését illetően. No és a fenekedéseket is naponta érzékelhetjük, éppen a minap olvastam szakértői véleményt arról, hogy az ukrán dróntámadás Putyin novgorodi nyaralója vagy telelője ellen csakis nyugati támogatással valósulhatott meg. Mindenesetre ezt a pár példát csak azért említettem, mert naponta érzékelhetjük, hogy az ígéreteket, a szándékot illetően, miszerint békét kell teremteni, bizony állni látszék az idő. Magyarán fogalmunk sincs róla, hogy elkövetkezik-e hamarosan az áhított – avagy egyesek szerint éppen, hogy nem kívánatos – béke, s annak mi lesz a hozadéka, mi lesz az ára és milyen is lesz az valójában?
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!