Meghalt Tarr Béla

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Mazochista sajtószemle pihenés után.

Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
2026. 01. 06. 12:23
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Egyhetes szilveszteri pihenés után hazatértem külföldről, és átböngésztem a lapokat. Kár volt.

De mivel ez (is) a munkám, hát készítettem egy kis összegzést, mivel is töltötték az időt idehaza a feleslegesek. Íme, az újévi csokor, amelyet a feleslegesek „munkáiból” kötöttem. Figyelem! A csokor titánbuzogányból van, ami a világ legbüdösebb növénye, átható dögszagot áraszt, hogy odavonzza a beporzó rovarokat… ja nem! A tiszásokat… de ez mindegy…

Titánbuzogány, első szál:

Pofám Ragyás, Szájam Büdös, Ezért Vagyok Olyan Dühös Ákos közzétette a listát, kik kaptak év végi jutalmat a Mészáros-csoport évzáró bankettjén. Tényleg döbbenetes. Ám erről nem is írok semmit, ugyanis megtette helyettem a kormánypártisággal nehezen megvádolható Ceglédi Zoltán:

„Megszereztem azoknak a vezető szolgáknak a névsorát, akiket személyesen a Gázszerelő tüntetett ki – írja Hadházy Ákos, majd karácsony alkalmából kikúr az őrjöngő közönsége elé egy hosszú névsort, amin pár valóban vezetői poszt után ott sorakoznak névvel-munkahellyel hétköznapi munkavállalók is, egyszerű banki alkalmazottól a helyi pékig tucatszám, akik év végi jutalmat merészeltek kapni.

Megint mondom: karácsonykor dobja oda a politikai kitartottak mellett az egész Mészáros-balhéban ártatlan, hétköznapi embereket is a lincselőknek, és jó eséllyel nem lesz egyetlen jogvédő, egyetlen tiszás újságíró sem, aki merne szólni, hogy ezt a fasiszta tempót tán mégse kéne.

Nem, nem, mert a borzalmasan elviselhetetlen NER leváltása (hát nézd meg, Hadházy is hogy nyomorog, mióta ellenzéki – előtte egy sokadik szekszárdi fideszes önkormányzati képviselő volt), az fontosabb, mint mindenféle apró-cseprő emberi meg jogi dolgok.

Szóval én a magam részéről csak annyit tudok mondani e lista minden nem politikailag bekötött résztvevőjének, hogy sajnálom, őszintén sajnálom, ez a 4-5 hónap még sajnos ilyen szar lesz mindannyiunknak, aztán ikszelünk valamit, és meglátjuk.”

Így. Természetesen a beporzó rovarok (tiszások) rárepültek Pofám Ragyás, Szájam Büdös, Ezért Vagyok Olyan Dühös Ákos titánbuzogányára, és kiélték a feleslegességük okozta dühüket. Mint mindig.

Titánbuzogány, második szál:

A jobb napokat soha nem látott Szily Nóra meghívta egy öblögetésre és flufferpartira The Mant. Jól sikerült. Ennyi ruhában elkövetett felnőttfilmes melót és ennyi arcrándulás nélkül előadott aljas hazudozást nem láttunk még soha. Forgács István össze is foglalta a lényeget:

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„– Jó estét, Sz. Nóra vagyok, mai vendégeim Mr. Manson és néhány kedves fehér csuklyás alak Tennessee-ből. Mondják, maguk hogyan tudnak ilyen fantasztikus emberek lenni, hogyan bírják?
Hát, nem könnyű, de jó nevelést kaptunk a sváb dédnagyszüleinktől. Mi mindenkit szeretünk. Soha senkit nem fenyegetünk, nem bántunk. 
És mit üzennek azoknak, akik szerint önök rongy emberek?
Hát azt, hogy jó vergődést. Főleg Sharonnak.”

Hibátlan.

Titánbuzogány, harmadik szál:

„Egy Szijjártó Péterrel haverkodó antiszemita által vezetett litván párt csatlakozik a Fidesz európai pártcsaládjához” – harsog a cím a 444-en, azután megtudjuk, miszerint „a szélsőjobboldali litván Nemunas Hajnala hamarosan csatlakozhat a Fidesz által is alapított Patrióták Európáért pártcsaládhoz –írta meg a Telex a párt elnökének nyilatkozata alapján. Remigijus Zemaitaitis pártelnök szerint a 2027 tavaszán tervezett litván önkormányzati választások előtt sor kerülhet a csatlakozás bejelentésére, amit a Patrióták vezetőségének kell elfogadnia.”

Na most mondd! Egy antiszemita! Amivel csak az a baj, hogy Remigijus Zemaitaitis

rosszul antiszemita, nem érzett még rá az új idők haladó, előremutató, woke, kommunista, anarchista antiszemitizmusára. 

Ha a Hamászt éltetné és palesztin zászlóval a nyakában támadna rá zsidókra és zsinagógákra, vagy egy egyetem aulájában üvöltené, hogy „From the river to the sea Palestina will be free”, akkor a 444 bő nyállal ünnepelné. Van is egy tippünk, hogyan érheti el Remigijus Zemaitaitis, hogy a 444 meg az összes többi felesleges bő nyállal imádja – így:

„Sokkoló videó arról, hogyan rúgják ki órájáról a balos diákok a francia professzort

Egy még áprilisban történt egyetemi botrány került ismét reflektorfénybe, miután egy erről készült videó terjedni kezdett a közösségi médiában. A felvételen balos diákok lépnek fel egy francia egyetemen, ahol antiszemita jelszavakkal zavartak meg és űztek el egy professzort az órájáról.

A francia felsőoktatást érintő eset egy lyoni egyetemen történt, ahol balos diákok kényszerítették arra az oktatót, hogy félbeszakítsa előadását és elhagyja a tantermet. Az incidens még áprilisban zajlott le, de egy frissen közzétett videó miatt most ismét a közvélemény figyelmének középpontjába került.

A felvételt az X közösségi oldalon a Visegrád 24 osztotta meg, azzal a kísérőszöveggel, hogy a professzort iszlamista és szélsőbaloldali, Izrael-ellenes diákok fenyegették meg, miközben azokat a hallgatókat is megfélemlítették, akik megpróbálták megvédeni az oktatót. Az ügyről a The Jerusalem Post számolt be még áprilisban. 

A beszámoló szerint Fabrice Balanche éppen előadást tartott a lyoni egyetemen az euro-mediterrán megállapodásokról, amikor körülbelül húszfős, maszkot és kapucnit viselő balos diákcsoport tört be az előadóterembe.

A professzor elmondása szerint a csoport körbevették a katedrát, antiszemita jelszavakat skandáltak, és sértegették őt. Bár fizikai bántalmazás nem történt, a fellépést erőszakosnak és megfélemlítőnek nevezte. Többen telefonokkal rögzítették az eseményeket, nyomást gyakorolva az oktatóra, aki végül nyugodtan elhagyta a termet.

Balanche később arról is beszélt, hogy az interneten róla összeállított anyagok és támadások az antiszemita propaganda legsötétebb korszakait idézik. Az akcióért az Autonomes Lyon 2 nevű balos diákcsoport vállalta a felelősséget, amely az oktató palesztin és szíriai kérdésekben képviselt álláspontjával indokolta fellépését.”

Bizony. Ma így kell antiszemitának lenni, és akkor minden rendben lesz. 

Titánbuzogány, negyedik szál:

Maradjunk a 444-nél, mint feleslegesek, kártékonyak és aljasok között a legfeleslegesebb, legkártékonyabb és legaljasabb pöcegödörlakóknál, bár a verseny óriási. Tehát:

 „A bubek éve: percemberek a Tiganciuc fivérektől Konyakon át Kapu Tiboron keresztül Gyurcsány Ferencig” – harsog a cím, jegyzi pedig a „cikket” Herczeg Márk, tudják, a csibesárga hajú és leírhatatlanul rossz arcú cicafiú, aki a kormányinfókon a kolléganőit fényképezgeti titokban, legyen mire gyűrögetni este a bohócot, sírva a paplan alatt.

Tehát a lényeg: Kapu Tibor kutató-űrhajós hirtelen „percember” lett a 444-en, de nem csak ott és nem csak ez a duplanulla. Pofám Ragyás, Szájam Büdös, Ezért Vagyok Olyan Dühös Ákos is büdös szájára vette a magyar űrhajóst. Mint mindenkit, aki fürdik és nem szaglik. Aki vitte valamire.

 Pofám Ragyás, Szájam Büdös, Ezért Vagyok Olyan Dühös Ákos egyetlen elfoglaltsága listázni, hogy ki miben megy ki az utcára és az mennyibe kerül. Lássuk be, ez nem csoda, ugyanis a gyerekkorát például azzal töltötte, hogy állt a pálya szélén a büdös pofájával, hóna alatt egy vadonatúj bőrlasztival, és reménykedett, hogy egyszer beveszik játszani. De nem vették be. Hanem elzavarták két koki és négy maflás kíséretében. Azóta ezzel a listázással, továbbá lyukas, műszálas és büdös zoknival, valamint szintúgy műszálas, traktorféknyommal díszített alsógatyával tüntet a világ ellen. Hát éppen Kapu Tiborba ne állt volna bele?

És nem maradhatott ki a sorból Fekete-Győr Bandi sem. Róla a PestiSrácokon Kovács Attila kolléga írt tűpontos összegzést:

„Ez a bomlasztó és gyalázkodó nemzetellenes hajlam ugyanúgy jelen volt a Tanácsköztársaság népbiztosaiban, a Lenin-fiúkban, a két világháború között emigrációba kényszerült, s onnan 1945-ben hazasomfordáló bolsevikokban, a Kádár-korszak korifeusaiban, majd a rendszerváltozás után a magukat előbb szociálliberálisnak, újabban pedig demokratának nevező oldal politikusaiban és megmondóembereiben.

Ha valaki olyan kimagasló teljesítményt ér el, ami szakmailag megtámadhatatlan, és messze felülmúlja mindazt, amit az ő holdudvarukban bárki is felmutatni képes, két lehetőségük marad. Az egyik a lejáratással egybekötött teljesítmény-relativizálás és/vagy álkontextusba helyezés – a kiváló író, Domonkos László használta erre azt a jelzőt, hogy deheroizálás –, ami azonban nem működik minden esetben. Ha a lejáratandó személy teljesítménye túlnő azon, hogy szimplán deheroizálni lehessen, akkor lép életbe a másik változat, a »de-elmélet«.

S hogy mit értek »de-elmélet« alatt, ahhoz segítségül hívom Lakat Károlyt. A magyar futballtörténelem egyik legnagyobb edzője, aki két olimpián is aranyéremig vezette válogatottunkat (s akit gyűlölt a kommunista diktatúra, életének történetét születésének századik évfordulóján megírtuk), ugyanis szenzációs észrevételt tett még az 1980-as évek közepén, amikor kifejtette a »de-elmélet« lényegét.

»Magyarországon uralkodik egy de-elmélet. A tehetségtelen ember azt mondja, hogy ez a Szepesi egy tehetséges ember, ilyen riporter nincs, DE szereti a nőket. A másik tehetségtelen azt mondja, hogy X nagyon tehetséges sportvezető, DE szeret zsugázni. A harmadik úgy fogalmaz, hogy a Lakat az nagyon jó edző, DE szereti a fröccsöt. És tudja kik terjesztik ezt? Azok, akik a DE előtt semmit nem tudnak felmutatni!«”

Nagyon pontos látlelet ez, de egy hiba mégis akad benne. Ugyanis Fekete-győr Bandi igenis fel tud mutatni két komoly teljesítményt is. Az egyik, hogy zuhany alatt szokta pucolni az elektromos rollikáját, aztán csodálkozik, hogy nem megy. A másik az az egyedülálló elmélete, miszerint a napelemek mini atomerőművek.

Nem csodálkoznék, ha Nobel-díjra jelölnék…

Titánbuzogány, ötödik szál:

„A megalapozott gyanú szerint a tizenhét éves gyanúsított december 31-én este egy ismerősétől kábítószert, „kristályt” vásárolt, amelyet elfogyasztott. Ezt követően több üveg sört és feleseket is ivott rá. Hajnali egy óra körül bement egy helyi lakos házába, az alvó sértettet megfojtotta, majd az ágyneműjét meggyújtotta. A 69 éves sértett mozgáskorlátozott volt, egyik oldala béna, emiatt a tolószékét sem volt képes önállóan hajtani. A gyanúsított támadása ellen esélye sem lett volna védekezni. A lakásban keletkezett tüzet a szomszédok észlelték, ők hívtak segítséget az oltáshoz – írták.” (magyarnemzet.hu)

„Ahogyan arról mi is beszámoltunk, január 4-én este halálra késeltek egy fiatalt Miskolcon. A Vörösmarty utcai játszótéren két fiatal között vita alakult ki, amely rövid idő alatt elfajult, majd az egyikük késsel támadt a másikra. Az áldozat a helyszínen belehalt a sérüléseibe.” (origo.hu)

Na most, itt a nagy pillanat! Ez a kettő nyilván a fiatalkorúak börtönébe fog kerülni. Tessék szépen gyámságot vállalni felettük, és jobbá szeretni mind a kettőt. Pottyondy és Puzsér előnyben, de az összes többi is tülekedhet a főnyereményért. Ugyanis lássuk be: ezek egy nem létező morális piedesztált álmodnak maguknak hosszú évek óta, arra állnak fel nap mint nap, s amikor becsönget valóság nevű nagybácsink, lezuhannak onnan és összecsinálják magukat, amitől még sokkal idegesebbek lesznek és tovább hazudoznak álságos, farizeus pofával. Úgyhogy ismétlem: itt van két óriási lehetőség, mentsétek meg ezeket!

Titánbuzogány, hatodik szál:

A Momentum azt állítja, hogy „az állami média mellett a legdurvább hazugságokat a Fidesz közpénzből fizetett propagandistái terjesztik. Legfőbb céljuk, hogy lealjasítsák a közbeszédet, és távol tartsák a bizonytalanabb választókat a szavazástól. Tudatosítanunk kell: addig lesz ilyen a közbeszéd, amíg állami forrásokból eltartják a rágalmazó és viszályt szító propagandistákat. Ezért első lépésként óriásplakátokon mondjuk ki az igazságot Bohár Dánielről, Deák Dánielről, Bayer Zsoltról: hogy a mi pénzünkből hazudnak nekünk. A plakátokat az év elejétől két hétig lehet látni szerte az országban” – jelentette be a Momentum.

Nagy megtiszteltetés, hogy fiatal kollégáim mellett engem, a boomert is feltettek a plakátjukra ezek a senkik, mert ez azt jelenti, hogy tőlem is rettegnek. És bizony mondom, ezeknek az aljas, nyomorult, pitiáner gazembereknek a célkeresztjében lenni felér egy Kossuth-díjjal.

És akkor a végére egy idézet, és puszi nektek, feleslegesek:

Ady Endre:

A muszáj Herkules

Dőltömre Tökmag Jankók lesnek: / Úgy szeretnék gyáván kihúnyni / S meg kell maradnom Herkulesnek. / Milyen hígfejüek a törpék: / Hagynának egy kicsit magamra, / Krisztusuccse, magam megtörnék.

De nyelvelnek, zsibongnak, űznek / S nekihajtanak önvesztükre / Mindig új hitnek, dalnak, tűznek.

Szeretném már magam utálni, / De, istenem, ők is utálnak: / Nem szabad, nem lehet megállni.

Szeretnék fájdalom-esetten / Bujdosni, szökni, sírni, fájni. / De hogy ez a csürhe nevessen?

Szegény, muszáj Herkules, állom, / Győzöm a harcot bús haraggal / S késik az álmom s a halálom.

Sok senki, gnóm, nyavalyás, talmi, / Jó lesz egy kis hódolás és csönd: / Így nem fogok sohse meghalni.

