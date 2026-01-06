Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Egyhetes szilveszteri pihenés után hazatértem külföldről, és átböngésztem a lapokat. Kár volt.

De mivel ez (is) a munkám, hát készítettem egy kis összegzést, mivel is töltötték az időt idehaza a feleslegesek. Íme, az újévi csokor, amelyet a feleslegesek „munkáiból” kötöttem. Figyelem! A csokor titánbuzogányból van, ami a világ legbüdösebb növénye, átható dögszagot áraszt, hogy odavonzza a beporzó rovarokat… ja nem! A tiszásokat… de ez mindegy…

Titánbuzogány, első szál:

Pofám Ragyás, Szájam Büdös, Ezért Vagyok Olyan Dühös Ákos közzétette a listát, kik kaptak év végi jutalmat a Mészáros-csoport évzáró bankettjén. Tényleg döbbenetes. Ám erről nem is írok semmit, ugyanis megtette helyettem a kormánypártisággal nehezen megvádolható Ceglédi Zoltán:

„Megszereztem azoknak a vezető szolgáknak a névsorát, akiket személyesen a Gázszerelő tüntetett ki – írja Hadházy Ákos, majd karácsony alkalmából kikúr az őrjöngő közönsége elé egy hosszú névsort, amin pár valóban vezetői poszt után ott sorakoznak névvel-munkahellyel hétköznapi munkavállalók is, egyszerű banki alkalmazottól a helyi pékig tucatszám, akik év végi jutalmat merészeltek kapni.

Megint mondom: karácsonykor dobja oda a politikai kitartottak mellett az egész Mészáros-balhéban ártatlan, hétköznapi embereket is a lincselőknek, és jó eséllyel nem lesz egyetlen jogvédő, egyetlen tiszás újságíró sem, aki merne szólni, hogy ezt a fasiszta tempót tán mégse kéne.

Nem, nem, mert a borzalmasan elviselhetetlen NER leváltása (hát nézd meg, Hadházy is hogy nyomorog, mióta ellenzéki – előtte egy sokadik szekszárdi fideszes önkormányzati képviselő volt), az fontosabb, mint mindenféle apró-cseprő emberi meg jogi dolgok.

Szóval én a magam részéről csak annyit tudok mondani e lista minden nem politikailag bekötött résztvevőjének, hogy sajnálom, őszintén sajnálom, ez a 4-5 hónap még sajnos ilyen szar lesz mindannyiunknak, aztán ikszelünk valamit, és meglátjuk.”

Így. Természetesen a beporzó rovarok (tiszások) rárepültek Pofám Ragyás, Szájam Büdös, Ezért Vagyok Olyan Dühös Ákos titánbuzogányára, és kiélték a feleslegességük okozta dühüket. Mint mindig.

Titánbuzogány, második szál:

A jobb napokat soha nem látott Szily Nóra meghívta egy öblögetésre és flufferpartira The Mant. Jól sikerült. Ennyi ruhában elkövetett felnőttfilmes melót és ennyi arcrándulás nélkül előadott aljas hazudozást nem láttunk még soha. Forgács István össze is foglalta a lényeget: