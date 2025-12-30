Volt egyszer egy telki kocsma

Azzal kezdem, hogy Telkiben nincs kocsma. Ez marha nagy szégyen, mert milyen magyar falu az, amelyikből hiányzik ez az alapvető közösségi üzemegység? Az igazi magyar falvak legfőbb ismérve az, hogy van bennük templom és kocsma.

Tíz éve még rendben volt a becsületünk, mert létezett a Kerék söröző, amelyben megvolt a falusi kocsmák minden adottsága. Amikor két évtizede ide költöztünk, hamar megszerettem a települést. Ebben a vonzó természeti környezeten kívül a kocsma is nagy szerepet játszott, mert a csapolt sörön és az Unicumon kívül a naponta betérő törzsvendégek is szerethető egyveleget alkottak.

Kicsiben az egész magyar társadalom képviseltette magát. Akadt itt kőműves, szerelő, kis- és nagyvállalkozó, kereskedő, mérnök, pedagógus, történész, újságíró és nyugdíjas diplomata. Ki-ki megtalálta a maga társaságát. Volt élet! Volt az a fajta pezsgés, amit soha nem ismerhet az, aki nem jár kocsmába.

Vagyunk még néhányan, akik érzik a hiányt. A szalonképes sörözők, a belvárosi romkocsmák nem tudják pótolni a telki kocsma hangulatát. Az intézmény egyfajta közéleti fórumként is hozzájárult a vendégek világnézeti térlátásának fejlődéséhez. Senkinek nem esett bántódása, ha saját tapasztalatai alapján a Kádár-rendszer jótéteményeit dicsérte, legfeljebb megkapta, hogy bizonyára ügyesen helyezkedett, és az is kellő figyelemben részesült, aki a hazafias, konzervatív nézetek mellett érvelt.

A kocsmai vitáknak ma is nagy létjogosultsága lenne, de Telki régóta ügyel arra, hogy kerülje a feszültségeket. Elég, ha az utcaneveire tekintünk. Csupa olyan név, amelyből nem adódhat gond. Ha egy település főként állatokról és növényekről nevezi el a közterületeit, akkor ezzel hozzájárul az ott élők jó közérzetének megőrzéséhez. Senki nem köthet bele az őzikébe, a cinegébe, a szajkóba, a nyúlba, a darázsba, de a tücsökbe sem. És milyen kellemesen hangzik, ha valaki nárciszról, tulipánról, muskátliról, gyöngyvirágról, nefelejcsről, hóvirágról elnevezett utcában lakik. Mert ilyenekben bővelkedik Telki. Igaz, az ófaluban akad egy Rákóczi Ferenc, egy Petőfi Sándor és egy Gábor Áron utca is, de azért a Pipacs, a Kamilla és a Galagonya utca az igazi.