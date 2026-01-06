idezojelek
Bombát dobtak az Ipolyba

HETI AGYRÉMEK – Mielőtt kinyilatkoztatnál, számolj el tízig.

Hegyi Zoltán
Robert Fico Benes-dekrétumok jogfosztás 2026. 01. 06.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Volt idő, amikor nem igazán kedveltem az „egyrészt, másrészt” tartalmú okfejtéseket. Az igenek legyenek igenek, a nemek meg nemek, oszt passz – gondoltam én is –, nem kenegetünk. Aztán ahogy öregedtem, úgy lettem lassabb (megfontoltabb kissé?) és megengedőbb. Már a magam részéről. Már amennyiben esetünkben ez a jó kifejezés. Mindenesetre a vélt vagy valós igazam körül támadt hercehurcákat kezdtem kissé óvatosabban kezelni. Ez természetesen nem jelenti az igazság relativizálását. Hogy egy Szabó Dezső-i gondolattal éljek, a magyar népnek fejlett az igazságérzete.

És egyébként is. Létezik jó és létezik rossz és ezek felismerhetőek. Gondolkodni, kételkedni és adott esetekben szkeptikusnak lenni viszont felettébb kívánatos. Miként annak felismerése is, hogy általában a leghülyébbek a leghangosabbak. Van egy rendkívül egyszerű módszer, ezt alapesetben már a szüleinktől megtanulhattuk, csak a későbbiekben ugye visz minket a vér. Mielőtt kinyilatkoztatnál, számolj el tízig. Mivel ez nekem gyakran nem volt elég, emeltem a tétet harmincra. Nem mondom, hogy minden esetben siker koronázza erőfeszítéseimet, de a holtig való tanulás őszinte híveként legalább törekszem.

Mondok egy példát, viszonylag friss. 

Itt van ez a Benes, az Eduárd,

a XX. század történelmének (véleményem szerint) egyik legaljasabb figurája és az ő ásatag, mocskos dekrétumai, azokon belül is a magyarokra és a németekre vonatkozó kitételei a kollektív bűnösség és egyebek jegyében. És a szlovák parlamentnek némiképp váratlanul sikerült leporolnia az irományt, ráadásul megcifrázni azzal, hogy ha valakinek eszébe jutna ellene szólni a benne foglaltaknak, szabadságvesztéssel sújtható. Amennyiben adunk a szómágiára, használjuk inkább a börtönbüntetés szót, mert a szabadság a megmaradt felvidéki magyarok számára ezzel a gyalázatos lépéssel amúgy is elveszni látszik.

Első reakció, felhorgadás izomból és lendületből. Anyátokat, azt. Kísérőszövegként vesszen Trianon, öregebb vagyok, mint az országotok, mutassatok egy nemest, mit eszik Benes, amit Masaryk, meg ilyenek. A külügyminiszter üstöllést kéresse be a nagykövetet és tartson neki egy rögtönzött történelemórát és jelezze neki, hogy ez már itt a XXI. század, és annak is lepergett a negyede.

Második reakció, tízig számolás után. Ezt nem lehet annyiban hagyni. Még egy kis külügyminiszterezés, duzzogva. Érzelmek, sérelmek, igazság, morál. Harmadik nekifutás, harminc után. Az előző négy csomag fájdalmai nem szűnnek, ámde és ugyanakkor. Másrészt, ugye. Ennek az egész ügynek a teljes hátterét nem fogják az orrunkra kötni, és ha elfogadjuk a jelen világhelyzetet (mi mást tehetnénk?), valamint hogy mégsem lehet más a politika (ennek számos oka van, de ezekről majd máskor), akkor jól teszik. A külügyminiszter felmentve (mármint részemről és a bekéretés alól), sőt annak megállapítása, hogy mind a magam, mind a haza számára üdvözítő, hogy nem én vagyok a külügyminiszter, bármeddig is tudok már számolni. Mert mi van akkor, ha.

Nézzük. Emlékeim szerint Robert Fico alig néhány fős többséggel rendelkezik a parlamentben. Itt meg is pihenhetünk egy pillanatra. Mert ugye azt sem gondoltuk volna néhány évvel ezelőtt, hogy éppen Fico lesz az, akit bizonyos kérdésekben szövetségesként üdvözölhetünk. Ám volt és van ám ott is minden, mint a búcsúban, Meciartól Slotáig, a haladároktól a kvázi nácikig, és az egyensúly kényes. 

Itt jegyezném meg, hogy soha ilyen jó nem volt a viszonyunk Szlovákiával, mint az Orbán-kormányok alatt, és ez vonatkozik Szerbiára és Romániára is.

Körvonalazódik tehát valami Közép-Európában, ami könnyen kihathat az egész kontinensre, északtól délig, és ez nyilván többeket felidegesített.

Kinek (kiknek) az érdeke tehát, hogy konkoly kerüljön bimbózó barátságunk tiszta búzájába, és éppen most, látszólag minden előzmény nélkül bedobja a bombát az Ipolyba? Többeknek, persze. Látszólag és a felszínen a szlovák szélsőjobbnak és a „progresszív” atyafiaknak, akik boldogan leváltanák Ficót. De akkor hámozzuk tovább a hagymát, hulljanak a héjak, jöjjön egy rendes összeesküvés-elmélet. Sajnos kicsit unalmas lesz, mert ezek az elméletek sorra gyakorlattá válnak, és a valóság nem mindig mesés. 

A globális nagytőkével elegy háttérhatalmaknak egyáltalán nem érdeke, hogy az Orbán–Fico szövetség fennmaradjon, nekik a haladók kellenek, 

mint egy falat kenyér, de paradox módon még a szélsőjobb is beleférne átmenetileg.

És ilyenkor jönnek a különféle szolgálatok. Ismerjük ezt jól a budapesti taxisblokádtól Szerbián át a Majdanig, egészen Georgiáig. Én persze nem értek ehhez sem, csupán nézelődöm és számolok. Harmincig.

Száz nagyon nehéz nap

A BlackRock mára a világ ura lett

Szily Nóra a szakma szégyene

Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?

